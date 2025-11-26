El largometraje 'Solo pienso en ti' se estrenará oficialmente en Cabra por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Con el estreno oficial el próximo lunes 1 de diciembre en el Teatro El Jardinito del largometraje Sólo pienso en ti del cineasta Hugo de la Riva, se abre el programa de actividades que, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha previsto el Ayuntamiento de Cabra con la colaboración de la Fundación Promi y la asociación Borrando Diferencias.

Una película en la que se narra la entonces incipiente historia de Mariluz Castro y Antonio Roldán, la pareja de discapacitados residentes en la sede central de la Fundación Promi en Cabra y que inspiró en 1978 una de las canciones más emblemáticas del cantautor asturiano Víctor Manuel, "tras leer un reportaje en las páginas de Diario CÓRDOBA y por una imagen que lo ilustraba, una pareja de enamorados que paseaban por el jardín después de terminar el trabajo a la tarde", como él mismo contaba el pasado 1 de octubre de 2024 en una visita a dicha residencia para participar en el rodaje de algunas secuencias de la película que combina entrevistas, material de archivo y testimonios de artistas como Miguel Ríos, Joaquín Sabina o Antonio Resines.

Unos actos para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como ha dado a conocer Enca Priego, delegada municipal de Políticas Sociales junto a Juan Antonio Pérez y Pepi Moreno, presidentes de las mencionada entidades, pretenden "visibilizar, concienciar y reforzar nuestro compromiso con una inclusión que sea además real”.

Juegos compartidos

Antes, el sábado 29 de noviembre a las 16.00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes César Velasco, se celebrará la décima edición de la jornada Juegos Compartidos, una iniciativa que nació en 2013 con la intención de "crear un espacio donde todos puedan participar y demostrar que, si ponemos en manos de los niños las herramientas adecuadas, ellos mismos borran las diferencias", como explicaba la presidenta de la asociación Borrando Diferencias, indicando que en esta edición se dará un repaso a las temáticas de las diez jornadas celebradas hasta ahora, estando abierta a pequeños de todas las edades, aunque contará especialmente con la participación de alumnado de Infantil y Primaria.

Posteriormente, el 3 de diciembre, el Centro Municipal de Servicios Sociales albergará la jornada formativa Ruta para el empleo para personas con discapacidad, impartida por la Fundación ONCE, que está orientada a mejorar las oportunidades laborales de este colectivo. Ese mismo día, se instalará en la fachada del edificio una pancarta conmemorativa realizada por usuarios de Faisem.

La clausura del programa será el 4 de diciembre con una visita técnica al Centro Apannedis de Palma del Río, con el fin de conocer de primera mano la labor que desarrolla esta entidad.