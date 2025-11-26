Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Andalucía dispone 44 millones en ayudas a la eficiencia energética para empresas

Se podrán solicitar hasta que se agoten los fondos en concurrencia no competitiva

Placas solares en las instalaciones de una empresa cordobesa.

Placas solares en las instalaciones de una empresa cordobesa. / Víctor Castro

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los delegados de Economía y de Agricultura de la Junta, Agustín López y Francisco Acosta respectivamente, han presentado este miércoles el programa de incentivos al sector empresarial y a la cadena agroalimentaria, que se financia con fondos Feder dentro del programa 2021-2027.

Las ayudas públicas superan los 44 millones de euros para toda Andalucía y están destinadas a fomentar proyectos de mejora de la eficiencia energética. Pueden solicitarlas las empresas andaluzas hasta el próximo mes de junio o hasta que se agoten los fondos, que no se distribuyen mediante un reparto en concurrencia competitiva.

López ha recordado que la industria agroalimentaria reúne a más de 6.000 empresas en Andalucía, "la mayoría de pequeño o mediano tamaño" que además "en zonas rurales contribuyen a fijar la población". De ellas, un millar están en la provincia de Córdoba.

