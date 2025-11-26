La Junta de Andalucía dispone 44 millones en ayudas a la eficiencia energética para empresas

Los delegados de Economía y de Agricultura de la Junta, Agustín López y Francisco Acosta respectivamente, han presentado este miércoles el programa de incentivos al sector empresarial y a la cadena agroalimentaria, que se financia con fondos Feder dentro del programa 2021-2027.

Las ayudas públicas superan los 44 millones de euros para toda Andalucía y están destinadas a fomentar proyectos de mejora de la eficiencia energética. Pueden solicitarlas las empresas andaluzas hasta el próximo mes de junio o hasta que se agoten los fondos, que no se distribuyen mediante un reparto en concurrencia competitiva.

López ha recordado que la industria agroalimentaria reúne a más de 6.000 empresas en Andalucía, "la mayoría de pequeño o mediano tamaño" que además "en zonas rurales contribuyen a fijar la población". De ellas, un millar están en la provincia de Córdoba.