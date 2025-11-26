IU pide al Ayuntamiento de Puente Genil soluciones para los asentamientos de temporeros durante la campaña de la aceituna

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha presentado las mociones que su formación llevará al Pleno de este jueves. Una de ellas versa sobre asentamientos de ciudadanos en lugares que no están pensados para ello, ya que "afectan a la convivencia y a la imagen de la ciudad". Ante esto, desde IU consideran que "antes de ser alarmista o de caer en el racismo o la discriminación, debemos proponer soluciones que vayan a la raíz del problema sin generar miedo ni odio", afirmó.

Sánchez incidió en que "lo que planteamos es un acuerdo amplio para ordenar la campaña agrícola y evitar asentamientos de temporeros en lugares con condiciones precarias". Por ello, "proponemos un modelo coordinado y responsable para afrontar la llegada de estos temporeros durante las campañas agrícolas, y que el Ayuntamiento actúe en coordinación con la patronal agraria, cooperativas, sindicatos, entidades sociales y con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento”, afirma el portavoz de IU.

Que las empresas faciliten alojamiento

Izquierda Unida plantea la creación de un "espacio de coordinación con el sector agrícola y social, con diálogo, mediación, y analizar las necesidades reales buscando soluciones compartidas, ya que el convenio provincial del campo exige a las empresas agrarias que faciliten alojamiento a los temporeros, porque parte de estas personas que vemos alojarse en edificios abandonados vienen al amparo de la campaña agraria".

El grupo municipal también propone la habilitación de un espacio municipal de alojamiento en dependencias municipales, que tenga carácter temporal, "similar al modelo que ya existe en Lucena, a través de una licitación y que sea gestionado directa o indirectamente por una entidad externa, es decir, un edificio donde haya duchas, área de descanso, acompañamiento social, camas para quienes vengan a trabajar o no tienen donde dormir, pero esto no tiene por qué pagarlo exclusivamente la ciudadanía de Puente Genil y proponemos que el sector agrícola participe", señaló Sánchez.