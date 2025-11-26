Sanidad pública
Exigen protocolos de seguridad ante "el miedo" de los sanitarios tras una nueva agresión en Lucena
Profesionales de la sanidad pública se concentran este miércoles a las puertas del centro de salud después del ataque a un médico
Profesionales sanitarios y organizaciones sindicales han compartido este miércoles una concentración, a las puertas del centro de salud Lucena 2, transmitiendo “el miedo” colectivo y la repulsa ante un nuevo episodio de violencia contra un facultativo. Hace escasas semanas, en este edificio público, un paciente del área de Psiquiatría agredió física y verbalmente a un médico.
Desde el Sindicato Médico de Córdoba, su secretaria general, Inmaculada Romero, manifestó que "exigen" la activación de protocolos de seguridad, reclamando a la Junta que "cuide y proteja" a sus trabajadores, especialmente en un recinto sanitario donde atienden a pacientes psiquiátricos con conductas potencialmente peligrosas.
En la provincia, durante 2025, constan 123 denuncias por agresiones contra el personal sanitario. Aun así, Romero puntualizó que habitualmente, por “temor” a las represalias y debido a la carga burocrática, multitud de episodios de violencia contra facultativos concluyen sin que se acuda a la vía judicial.
Este acto público demostró el ambiente de indefensión que padece el personal del SAS puesto que dos pacientes, a escasos metros de los participantes en la protesta, profirieron insultos contra los médicos e, incluso, alentaron a ejercer la violencia contra ellos.
