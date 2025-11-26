Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad pública

Exigen protocolos de seguridad ante "el miedo" de los sanitarios tras una nueva agresión en Lucena

Profesionales de la sanidad pública se concentran este miércoles a las puertas del centro de salud después del ataque a un médico

Concentración en el centro de salud de Lucena este miércoles.

Concentración en el centro de salud de Lucena este miércoles. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Córdoba

Profesionales sanitarios y organizaciones sindicales han compartido este miércoles una concentración, a las puertas del centro de salud Lucena 2, transmitiendo “el miedo” colectivo y la repulsa ante un nuevo episodio de violencia contra un facultativo. Hace escasas semanas, en este edificio público, un paciente del área de Psiquiatría agredió física y verbalmente a un médico.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba, su secretaria general, Inmaculada Romero, manifestó que "exigen" la activación de protocolos de seguridad, reclamando a la Junta que "cuide y proteja" a sus trabajadores, especialmente en un recinto sanitario donde atienden a pacientes psiquiátricos con conductas potencialmente peligrosas.

En la provincia, durante 2025, constan 123 denuncias por agresiones contra el personal sanitario. Aun así, Romero puntualizó que habitualmente, por “temor” a las represalias y debido a la carga burocrática, multitud de episodios de violencia contra facultativos concluyen sin que se acuda a la vía judicial.

Este acto público demostró el ambiente de indefensión que padece el personal del SAS puesto que dos pacientes, a escasos metros de los participantes en la protesta, profirieron insultos contra los médicos e, incluso, alentaron a ejercer la violencia contra ellos.

