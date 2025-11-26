Eventos
El espectáculo flamenco ‘Así canta Jerez’ abre mañana los actos navideños en Montilla
Tendrá lugar en el complejo sociocultural Envidarte este sábado, a partir de las 21.00 horas
El complejo sociocultural Envidarte acogerá este sábado, a partir de las 21.00 de la noche, el espectáculo Así canta Jerez, una propuesta musical que abrirá la programación navideña con una velada cargada de tradición y de sonidos flamencos.
La iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento de Montilla, se ha concebido como un arranque simbólico de la Navidad, a través de un concierto que reunirá a más de treinta artistas sobre el escenario, todos ellos bajo la dirección del guitarrista Luis de Periquín, reconocido por su amplia trayectoria junto a figuras como Niña Pastori o la cordobesa India Martínez.
