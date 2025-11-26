Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El espectáculo flamenco ‘Así canta Jerez’ abre mañana los actos navideños en Montilla

Tendrá lugar en el complejo sociocultural Envidarte este sábado, a partir de las 21.00 horas

La presentación del espectáculo tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento.

Juan Pablo Bellido

Montilla

El complejo sociocultural Envidarte acogerá este sábado, a partir de las 21.00 de la noche, el espectáculo Así canta Jerez, una propuesta musical que abrirá la programación navideña con una velada cargada de tradición y de sonidos flamencos.

La iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento de Montilla, se ha concebido como un arranque simbólico de la Navidad, a través de un concierto que reunirá a más de treinta artistas sobre el escenario, todos ellos bajo la dirección del guitarrista Luis de Periquín, reconocido por su amplia trayectoria junto a figuras como Niña Pastori o la cordobesa India Martínez.

El espectáculo flamenco ‘Así canta Jerez’ abre mañana los actos navideños en Montilla

La secretaria de Estado de Migraciones pone a Baena como ejemplo de integración social

Peña de Baena celebra su 25º aniversario con una visita exclusiva a sus olivares y almazara

Las ayudas de la Diputación de Córdoba para la eficiencia energética en residencias de mayores benefician a 35 centros de la provincia

El PSOE de Córdoba exige a la Junta que regule la ubicación de plantas de biogás

Exigen protocolos de seguridad ante "el miedo" de los sanitarios tras una nueva agresión en Lucena

La comisión provincial del PFEA aprueba 254 proyectos con una inversión de 48 millones

Los empresarios de Montilla reconocen las trayectorias de Francisco Robles, Manuel Llamas y Manuel Luque

