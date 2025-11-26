Los empresarios de Montilla reconocen las trayectorias de Francisco Robles, Manuel Llamas y Manuel Luque

La Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) ha reconocido la trayectoria de tres emprendedores locales en un acto en el que se les ha rendido un homenaje cargado de emoción, memoria y gratitud hacia quienes han marcado el pulso económico y social de la ciudad.

El presidente de la entidad, Pepe Márquez, resumió el sentido del acto con unas palabras que calaron entre el público: "Hoy rendimos homenaje a quienes hacen posible que Montilla siga brillando: nuestros empresarios. Ellos son los que sostienen, con su trabajo, su esfuerzo y su valentía, cada experiencia, cada proyecto, cada sueño que luego disfrutamos todos".

Entre todos ellos, Ademo quiso detenerse en tres personas que, a juicio del colectivo, representan al sector del vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, al comercio y al tejido empresarial local, gracias también a historias personales profundamente ligadas a la identidad montillana.

Francisco Robles

El primero de los reconocidos fue Francisco Robles Carbonero, figura clave en la evolución de Bodegas Robles y referente en la defensa del viñedo y de la elaboración de vinos ecológicos.

"Se trata de una persona que ha dedicado toda una vida a cuidar, proteger y elevar uno de los mayores tesoros que tenemos: el vino", afirmó con solemnidad la gerente de la Asociación de Empresarios de Montilla, Ana Beatriz Jiménez, quien reconoció que "hablar de Francisco Robles Carbonero es hablar de dedicación, de constancia y de amor por la tierra".

Manuel Llamas

El segundo homenaje de la tarde fue para Manuel Llamas Aranda, un apasionado de la radio cuya vida quedó marcada desde la infancia por la electrónica, los aparatos de válvulas y el sonido que salía de los primeros receptores. Su trayectoria profesional es casi una novela de aprendizaje, esfuerzo y curiosidad permanente, nacida en un cortijo donde comenzó a trabajar siendo apenas un niño.

Su vida profesional avanzó al ritmo del desarrollo tecnológico. Reparó radios, televisores, instaló antenas y llegó a convertirse en el referente local de muchas familias que podían pagar sus aparatos en cómodos plazos. Y con los años, su pasión se transformó también en una colección única: más de doscientas radios restauradas, todas en funcionamiento, que abarcan modelos desde la década de 1930. Algunas de ellas tienen una historia propia, como la radio procedente de un militar de Aguilar de la Frontera o aquella que se escuchaba en la Plaza de la Rosa cuando llegaban las partes de guerra.

Manuel Luque

El tercer reconocimiento de la Asociación de Empresarios de Montilla fue otorgado, a título póstumo, a Manuel Luque Morales, fundador de Monti-Reclam y figura esencial en la consolidación de esta empresa montillana como líder europeo en la fabricación de vestuario laboral y uniformes corporativos. Fundada en 1996, la compañía se ha convertido en un referente en soluciones textiles personalizadas para empresas, desde el diseño hasta la fabricación final.

Su hijo, Manuel Luque Torres, actual director general, resumió la filosofía que ha guiado el crecimiento de la empresa. "Diseñar, fabricar y comercializar nuestros productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes ha sido nuestra misión desde hace 29 años", destacó al recordar el trabajo de su padre, fallecido el 28 de septiembre del pasado año.