Subvenciones públicas
Las ayudas de la Diputación de Córdoba para la eficiencia energética en residencias de mayores benefician a 35 centros de la provincia
La institución provincial ha incrementado el presupuesto hasta los 500.000 euros para atender el elevado número de solicitudes presentadas
Un total de 35 residencias de mayores son las beneficiarias de las ayudas que la Diputación de Córdoba, a través de la Agencia Provincial de la Energía, destina a mejorar la eficiencia energética en este tipo de centros. La resolución de la convocatoria, aprobada por el consejo rector, ha sido dada a conocer por la delegada de Recursos Humanos y Energía, Tatiana Pozo, quien ha destacado que “el objetivo era mejorar estas instalaciones consiguiendo aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2”.
Pozo ha indicado que "las necesidades del sector se han puesto de manifiesto con el importante número de solicitudes recibidas desde que se abrió la convocatoria, con 65 peticiones, así como en las consultas que hemos recibido y el interés mostrado por las distintas entidades, de las que 35 han resultado beneficiarias, en concreto 21 residencias y 14 hogares del pensionista".
Más presupuesto
Un volumen que, según ha añadido la también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía, “nos ha llevado a hacer un gran esfuerzo, de forma que la convocatoria, que inicialmente estaba dotada con un presupuesto de 300.000 euros, se ha ampliado hasta los 500.000 euros para poder atender las solicitudes presentadas”.
En cuanto al importe, Pozo ha explicado que “las subvenciones concedidas tienen un máximo de 20.000 euros y hasta un 80% de la inversión que se vaya a realizar, teniendo en cuenta que los beneficiarios son centros residenciales para personas mayores y hogares del pensionista cuya titularidad sea de entidades locales, entidades sin ánimo de lucro o entidades mercantiles de ámbito social”.
