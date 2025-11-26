Multinacional de alimentación
Aldi abre a principios de diciembre dos nuevos supermercados en Pozoblanco y Palma del Río
Cada tienda contará con más de mil metros cuadrados y darán trabajo a 25 personas
La multinacional de supermercados Aldi abrirá a comienzos de diciembre dos nuevas tiendas en la provincia de Córdoba, concretamente en Palma del Río y en Pozoblanco, según han informado a Diario CÓRDOBA fuentes de la empresa.
Los nuevos establecimientos contarán cada uno con más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y emplearán a un total de 25 personas (once en Palma del Río y catorce en Pozoblanco). Su horario de apertura será de 9 a 21.30 horas de lunes a sábado, y también estarán abiertos los domingos de las fiestas de Navidad.
El establecimiento de Palma del Río se ubicará en avenida Paz, esquina con República Argentina y abrirá el 4 de diciembre. Siete días más tarde lo hará el de Pozoblanco, que se instalará en avenida de la Salchi s/n.
Nuevo parque comercial en Palma del Río
De esta forma, Aldi se suma al nuevo parque comercial Palma Plaza con el que contará la localidad de la Vega del Guadalquivir y cuya apertura está prevista durante el puente de la Constitución. En él habrá un Burger King y las firmas Pepco y Action, la primera dedicada a moda y hogar la segunda a productos de todo tipo. Por el momento se desconoce quién ocupará el quinto espacio disponible.
Palma Plaza ocupa un solar de 10.000 metros cuadrados que contará con 4.200 metros cuadrados de zona comercial, más de 100 plazas de aparcamiento y zonas verdes. Se invierten en esta zona 4 millones de euros para crear un espacio comercial nuevo en una ciudad emergente. Está previsto que se creen más de 100 nuevos puestos de trabajo directos.
Aldi en Córdoba
De esta manera, la firma alemana contará con siete supermercados en la provincia de Córdoba: uno en Pozoblanco, Palma del Río y Lucena y cuatro en la capital.
