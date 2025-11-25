Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

'El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía

El pontanés buscado por la Policía participó en el programa de televisión First Dates, donde se presentó como vidente

Juan Herrera, el &quot;monje vidente&quot; en su aparición en 'First Dates'.

Juan Herrera, el "monje vidente" en su aparición en 'First Dates'. / CUATRO

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

La figura de Juan Herrera Guerrero, conocido como El Monje vidente, ha vuelto a irrumpir con fuerza en la conversación pública después de que la Policía Nacional lo haya incluido entre los diez fugitivos más buscados de España. Para su pueblo natal, Puente Genil, el nombre no es nuevo. Su historia, sin embargo, ha adquirido ahora una dimensión inquietante: ya no se trata del personaje extravagante que muchos recuerdan, sino de un hombre reclamado por delitos graves y cuya captura es considerada "prioritaria".

Juan Herrera nació en una familia modesta del municipio cordobés. Su madre -con quien solía vérsele con frecuencia en su juventud- falleció hace años. Según algunos de sus vecinos, es uno de tres hermanos, todos varones.

Durante los años en los que su presencia era habitual en la localidad, su figura llamaba la atención. Vestía de forma estrafalaria: túnicas oscuras, colgantes vistosos, gafas grandes, prendas de aire teatral. Caminaba con una mezcla de solemnidad y misterio que alimentó sobrenombres como “el monje”, “el vidente” o “el iluminado”, dependiendo de quién hablara.

“Era alguien de pocas palabras, pero que quería parecer importante, especial”, comenta una vecina que afirma haberlo visto a menudo en los alrededores del mercado. “Lo que sí recuerdo es que siempre vestía muy raro”, comenta otro vecino.

Fuera desde hace una década

Con el paso del tiempo, su presencia en el pueblo comenzó a diluirse y quienes lo veían antes aseguran que hace más de una década que no se le ve físicamente por Puente Genil.

Su salto a la fama nacional se produjo de manera inesperada, cuando apareció en el programa First Dates, donde se presentó como vidente, con un atuendo llamativo y un discurso místico que provocó un gran revuelo en redes sociales. Aquel episodio lo convirtió en personaje mediático efímero... hasta que su nombre volvió a aparecer en el panorama público por motivos muy distintos.

Abusos a menores

La Policía Nacional lo reclama por abusos y agresiones sexuales a menores, y su ficha oficial lo describe como un individuo “altamente peligroso”. Junto a estas acusaciones, las autoridades lo vinculan a un entramado de extorsión a personas conocidas, donde se habría hecho pasar por vidente o incluso por agente policial para ofrecer autoridad a sus amenazas.

En el caso mediático más citado, está presuntamente relacionado con la extorsión al diseñador Francis Montesinos, aunque la investigación permanece abierta.

En la localidad de la Campiña Sur, la noticia de su búsqueda ha despertado inquietud. Muchos recuerdan sus extravagancias, pero pocos afirman haber tenido trato cercano con él.

Otros episodios anteriores

Un vecino, que prefiere no dar su nombre, comenta que “siempre tuvo un aura rara, un carácter extraño”. Otros mencionan historias que llevan años circulando, como un supuesto episodio de vejación a una menor; sin embargo, estos relatos no están confirmados y forman parte del rumor local, por lo que no pueden vincularse directamente con las investigaciones oficiales.

Noticias relacionadas y más

Lo que sí confirman varias personas es que Juan Herrera llevaba tiempo moviéndose fuera de Córdoba y que presumía de contactos, poderes y una supuesta capacidad para “verlo todo”. Ese mismo discurso habría sido utilizado —según las líneas de investigación policial— para ganarse la confianza de personas vulnerables o famosas y después chantajearlas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
  2. Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
  3. El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
  4. La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
  5. Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
  6. Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España
  7. Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar
  8. La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas

El Foro Local de la Diversidad de Lucena fomenta la integración con varias actividades

El Foro Local de la Diversidad de Lucena fomenta la integración con varias actividades

'El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía

'El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía

Más de un millón de euros para 112 hermandades de Córdoba: consulta la lista de beneficiarias

Más de un millón de euros para 112 hermandades de Córdoba: consulta la lista de beneficiarias

La Junta espera aprobar el Plan de Ordenación del Territorio en un año y medio

La Junta espera aprobar el Plan de Ordenación del Territorio en un año y medio

El Ayuntamiento de Baena firma un convenio con el club de Colombicultura para el control de las palomas urbanas

El Ayuntamiento de Baena firma un convenio con el club de Colombicultura para el control de las palomas urbanas

160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo

160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo

Un pueblo de Córdoba, en el top 10 de caída del precio de la vivienda: esto cuesta el metro cuadrado

Un pueblo de Córdoba, en el top 10 de caída del precio de la vivienda: esto cuesta el metro cuadrado

El gobierno municipal de Puente Genil plantea a la oposición el cambio de fecha de la Feria Real

El gobierno municipal de Puente Genil plantea a la oposición el cambio de fecha de la Feria Real
Tracking Pixel Contents