El Foro Local de la Diversidad de Lucena fomenta la integración con varias actividades

Actividades dirigidas a visibilizar la integración real y la promoción de la igualdad efectiva promueve el Foro Local de la Discapacidad, constituido en Lucena hace un año con la finalidad de aunar a los colectivos de este sector y organizar, junto al Ayuntamiento, un programa de iniciativas en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre.

La programación en este año 2025 se estructura entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre. En primer término, el nadador paralímpico Paco Salinas pronunciará, el 28 de noviembre, la conferencia "Más allá de tus pasos", en la Casa de los Mora, a partir de las 18.30 horas. Más adelante, la sede de Amara, en la calle Cervantes, ha sido el lugar elegido para la lectura del manifiesto institucional, precisamente el día 3, desde las 10.30 horas.

Finalmente, el Bosque de las Mil Ramas concentrará una jornada de convivencia, el viernes día 5, desde las 10.30 horas, conformándose un circuito de juegos inclusivos, con la participación, y la aportación de diversas iniciativas, de los colectivos Amara, Annes, Autismo Córdoba, Fepamic y Amfe, así como la Ludoteca de Necesidades Educativas Especiales y el Centro de Atención Infantil Temprana, ambos recursos municipales.

La concejala de Salud, Mayores y Discapacidad, Miriam Ortiz, conectó el objetivo de estas propuestas con la voluntad fundacional del Foro, basada en “fomentar sociedades inclusivas con la discapacidad para avanzar en el progreso social”, aludiendo al lema reflejado por Naciones Unidas en esta conmemoración. La concejala popular enfatizó que la totalidad de las actividades han sido configuradas y coordinadas, conjuntamente, entre las entidades asistenciales y el Ayuntamiento.