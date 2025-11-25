Córdoba, preparada ante las nevadas: la Junta activa un operativo con 80 profesionales y 344 kilómetros de carreteras vigiladas

La Junta de Andalucía ha activado su Plan de Vialidad Invernal con un despliegue especial en la provincia de Córdoba, donde se vigilarán 344 kilómetros de carreteras especialmente susceptibles a sufrir nevadas y heladas, especialmente en zonas como el Parque Natural de Hornachuelos, las Sierras Subbéticas y el este de la provincia.

Para este operativo, Córdoba contará con 80 profesionales, cerca de una decena de vehículos -entre ellos maquinaria especializada para la retirada de nieve- y 100 toneladas de sal distribuidas en los distintos centros de conservación de carreteras. Este dispositivo se mantendrá activo hasta la primavera.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado la experiencia de los equipos que trabajan en este plan, cuya función es garantizar la seguridad y la conexión entre los municipios cordobeses en episodios de frío extremo o precipitaciones en forma de nieve. Ha recordado que, aunque la Junta está preparada, es fundamental que la ciudadanía actúe con prudencia y evite desplazamientos innecesarios durante temporales severos.

Un plan reforzado ante fenómenos extremos

El dispositivo en Córdoba se enmarca en un plan autonómico que este año incorpora nuevos contratos de conservación, con más presupuesto y servicios. La Junta insiste en la necesidad de anticipación y rapidez de actuación, tres pilares que sostienen la respuesta ante nevadas: control exhaustivo de la información meteorológica, en coordinación con Aemet; tratamientos preventivos, con reparto previo de fundentes en zonas críticas; información continua a los usuarios, disponible a través del teléfono 012 durante las 24 horas.

Además de los equipos propios de conservación, el dispositivo se coordina con Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, 112, Infoca y la Jefatura Provincial de Tráfico.