La 4ª Zambombá de Zuheros volverá a llenar las calles del municipio de Navidad y tradición

La IV Zambobá de Zuheros volverá a llenar las calles del municipio de gente y música, el próximo 6 de diciembre, como preludio a las fiestas navideñas. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, repercute en la dinamización y promoción turística de la localidad aprovechando estas fechas.

La jornada comenzará a las 18.30 con el inicio del recorrido con el Carrizo de Zuheros por las calles del pueblo, con degustación de polvorones y licores de Rute; a las 20 horas se inaugurará el alumbrado extraordinario de Navidad y a continuación, tendrá lugar la Gran Zambobá Flamenca en la Carpa Municipal del Paseo de la Constitución con la participación de Carrizo de Zuheros, Los Segaores de Luque, Mayte Adrián de Córdoba y Cristian Coto, de Lebrija.

La delegada de Turismo en la institución provincial, Narci Ruiz, ha destacado que “se trata de un evento ya consolidado que persigue la puesta en valor de las costumbres locales propias de las fiestas navideñas, dulces y bebidas tradicionales, villancicos locales por las calles y plazas del municipio al calor de la candela”.

La diputada ha insistido en “el apoyo de la Diputación a estas iniciativas que contribuyen a visibilizar el mundo rural y a la generación de empleos directos e indirectos”.