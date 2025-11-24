Desde 1948, Taberna La Montillana ha traído a la mesa la verdadera historia del sabor cordobés. Cocina tradicional, hecha con ingredientes locales, y con un nuevo toque innovador único. Un viaje en el tiempo con cada bocado, donde la tradición, la creatividad y el gusto se encuentran.

Su historia se remonta al año 1948, cuando Taberna La Montillana se estableció como un despacho de vinos Montilla-Moriles. A lo largo de los años ha evolucionado para convertirse en un referente de la comida tradicional cordobesa.

Su CEO es Rafael Gavilán, un profesional comprometido con la difusión y promoción de la gastronomía local. Afirma que «cada plato que servimos es una representación de la herencia culinaria de nuestra región, un homenaje a nuestras raíces que se refleja en cada sabor».

Taberna la Montillana lleva a su cocina la esencia de la provincia de Córdoba / Casavi

Por ello, está desarrollando un interesante programa denominado '77 pueblos, 77 semanas’, un apasionante viaje gastronómico por los pueblos de la provincia de Córdoba, siendo un total de 77 los que la componen. «Con este proyecto pretendemos rescatar las recetas tradicionales de estos lugares llegando al alma de cada una de ellas. Para ello, contamos con los mejores anfitriones en cada municipio, que nos van transmitiendo con cariño, entusiasmo y esmero, cada una de estas maravillosas recetas que tanta tradición llevan a cuestas», añade Rafael Gavilán. Desde Moriles, pasando por Puente Genil, Espejo, Fernán Núñez, Villafranca de Córdoba, La Rambla, Montemayor, Iznájar, Cañete de las Torres, y así un maratón de maridajes donde se mezclan la esencia de esta taberna con las tradiciones más arraigadas de la provincia de Córdoba.

En tabernalamontillana.com podrán descubrir todas estas experiencias únicas, donde se recogen cada una de las recetas con las que los amantes de la cocina pueden desarrollar en sus propias viviendas, con familiares o en una reunión de amigos.

La última, concretamente, fue la visita a Moriles. Durante la semana del 3 al 9 de noviembre, tuvieron en la taberna como parte de su proyecto «77 pueblos 77 semanas. Un viaje por la gastronomía de Córdoba, en este caso las recetas que Antonio Jiménez ha elaborado teniendo como base las aprendidas en la jornada en Moriles, con su tortilla de bacalao con ensalada de naranja y cebolleta, o las gachas de mosto con helado de queso azul de Calaveruela y crumble de canela/clavo.

Taberna la Montillana lleva a su cocina la esencia de la provincia de Córdoba / Casavi

Inspirados en las recetas tradicionales de Espejo, el equipo de cocina, liderado por Antonio Jiménez, ha creado un menú especial como las pajarillas, chorizo frito y gachas, elaborados con todo el cariño y el saber hacer que han aprendido en Espejo fue el pueblo invitado del 28 de octubre al 3 de noviembre en la taberna. Y así, continúa La Taberna La Montillana recorriendo la provincia y descubriendo sus verdaderos manjares.

Considerada como el despacho de los vinos Montilla-Moriles en los años 40, Taberna la Montillana es, en la actualidad, un referente en Córdoba de esta Denominación de Origen.

Su carta de vinos ha sido reconocida por la prestigiosa revista internacional «Starwinelist» como finalistas y estrellas de plata en dos categorías (cartas cortas y cartas sostenibles) en el primer concurso de cartas de vinos Españoles celebrado en Barcelona el pasado día 3 de febrero de 2025. Además, la taberna forma parte de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, reconocida a nivel nacional e internacional. En Taberna La Montillana se descubre una exclusiva carta de vinos meticulosamente seleccionada. En su bodega se pueden encontrar vinos para todos, desde iniciados hasta expertos, cada uno perfectamente emparejado con nuestros sabores tradicionales. Es el momento de disfrutar de un perfecto maridaje, donde cada degustación de nuestro vino realza y complementa cada bocado.

Taberna la Montillana lleva a su cocina la esencia de la provincia de Córdoba. / Casavi

Reconocida con prestigiosos premios por la difusión y promoción de la cultura vinícola, tanto del Consejo Regulador D.O.P. Montilla-Moriles, Vinagres de Montilla-Moriles y la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin). Taberna La Montillana forma parte de la prestigiosa Ruta del Vino Montilla-Moriles.