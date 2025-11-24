Montilla honra el centenario del fotógrafo Manuel González

El Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla, acoge hasta el próximo jueves la exposición Manuel González en su centenario del nacimiento, una propuesta cultural que recupera la mirada íntima, y al mismo tiempo universal, de uno de los fotógrafos más queridos de la Campiña cordobesa. Un reencuentro con una obra que, durante décadas, atrapó la evolución social y emocional de un municipio que el autor convirtió en su hogar.

La muestra, que ofrece un recorrido completo por la vida y la trayectoria de Manuel González Candelas, reúne imágenes, objetos personales y material documental que permiten entender tanto al fotógrafo minucioso y curioso como al vecino cercano que acompañó con su cámara los grandes y pequeños momentos de Montilla. El ambiente de la exposición invita a detenerse, a mirar despacio y a reencontrarse con escenas que muchos montillanos reconocen como propias.

Durante la presentación de la muestra, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó el valor de esta conmemoración. La edil señaló que «Manuel González es un símbolo de la imagen en Montilla, un referente que no podemos olvidar. Con esta exposición queremos rendirle homenaje en el año de su centenario».

Una vida entre arte y crónica

El recorrido expositivo permite contemplar alrededor de doscientas fotografías coloreadas a mano, realizadas tras su jubilación, etapa en la que el fotógrafo, natural de Villa del Río, regresó a su oficio desde un enfoque plenamente artístico. Esas piezas, trabajadas con paciencia artesanal, revelan una sensibilidad distinta, más contemplativa, casi íntima.

Por otro lado, la muestra ofrece una selección de su trabajo como reportero gráfico de la Agencia EFE, para la que comenzó a colaborar a finales de los años cincuenta cubriendo acontecimientos de la Campiña Sur. Esas imágenes, más documentales y vinculadas a la actualidad, completan el retrato profesional de un autor capaz de oscilar entre el arte y la crónica sin perder autenticidad.

El cronista oficial de Montilla, José Rey García, yerno del fotógrafo, agradeció al Ayuntamiento la organización de esta efeméride y afirmó que la muestra reconoce la trayectoria vital, artística y laboral de Manuel González Candelas, nombrado Hijo Adoptivo de Montilla en 2005, y que «siempre llevó a gala su vínculo con la ciudad».