Listado definitivo de admitidos para el examen de 17 plazas del Consorcio de Bomberos

El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ha hecho público hoy el listado definitivo de admitidos y excluidos para las 17 plazas de bombero conductor del Consorcio Provincial de Bomberos, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2025.

Según detalla el anuncio, las 547 personas admitidas están convocadas el próximo 17 de diciembre en el Edificio Sur de la Facultad de Medicina y Enfermería (Av. Menéndez Pidal 7, 14004 Córdoba) a las 9.30 horas, para llevar a cabo la realización del primer ejercicio de la oposición. En el supuesto de que por motivos de organización fuese necesario modificar la fecha u hora del ejercicio se publicará el correspondiente anuncio

Según detalla el BOP, la resolución publicada este lunes pone fin a la vía administrativa mediante la interposición de recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación o ser impugnada directamente ante los Juzgados de lo Contencioso administrativo de Córdoba, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de dicha publicación.

40 personas han sido excluidas del proceso por distintos motivos, entre ellos, no haber acreditado la exención del pago de la tasa correspondiente, no presentar la documentación correcta o no justificar el pago de la tasa.