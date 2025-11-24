Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25N

Juventud y entorno digital, los nuevos retos en la lucha contra la violencia de género en Córdoba

La Diputación Provincial de Córdoba aprueba una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre

Mujeres asistentes al Pleno extraordinario de la Diputación de Córdoba celebrado este lunes con motivo del 25N.

Mujeres asistentes al Pleno extraordinario de la Diputación de Córdoba celebrado este lunes con motivo del 25N. / Víctor Castro

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación provincial de Córdoba ha aprobado en la mañana de este lunes, en un pleno extraordinario, la declaración oficial con motivo del 25N por la lucha contra la violencia de género. El texto, consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, ha sido firmado por los representantes de PP, PSOE e IU; Vox no ha rubricado el texto, según la información que ha dado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la lectura del mismo en el Pleno.

Fuentes ha leído un manifiesto en el que se detallan algunas cifras clave para entender la lucha contra la violencia de género, que sigue siendo "un problema estructural". Actualmente hay más de 100.000 casos de mujeres víctimas de la violencia machista en todo el país que están siendo monitorizados a través del sistema Viogén. En lo que llevamos de 2025, un total de 39 mujeres han perdido la vida a manos de sus agresores, 12 de ellas, en Andalucía, la región con una mayor incidencia.

Una nueva percepción

Grave es también el cambio en la percepción de las políticas frente a la violencia de género. El 44,1% de los varones, según los datos del manifiesto, cree que se ha llegado tan lejos combatiendo el fenómeno que ahora son los hombres quienes están discriminados. Ese porcentaje sube aún más hasta el 53% cuando se trata únicamente de jóvenes. En consecuencia, tal como reza la declaración oficial, "esta percepción está creando una generación que percibe el feminismo como una amenaza".

Noticias relacionadas y más

Un momento del Pleno extraordinario celebrado en la Diputación este lunes.

Un momento del Pleno extraordinario celebrado en la Diputación este lunes. / Víctor Castro

Esta "cultura digital tóxica" se fomenta a través de la llamada "manosfera", un concepto nuevo que alude a redes globales en el ciberespacio que defienden una cultura machista y misógina. La manosfera, como ha leído Fuentes, "atrae a los más jóvenes con discursos que banalizan el problema" de la violencia de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
  2. Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
  3. El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
  4. La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
  5. Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
  6. Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España
  7. Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar
  8. La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas

Una empresa cordobesa desarrolla una app para aportar pruebas irrefutables en casos de violencia de género

Una empresa cordobesa desarrolla una app para aportar pruebas irrefutables en casos de violencia de género

Juventud y entorno digital, los nuevos retos en la lucha contra la violencia de género en Córdoba

Juventud y entorno digital, los nuevos retos en la lucha contra la violencia de género en Córdoba

Taberna la Montillana lleva a su cocina la esencia de la provincia de Córdoba

La Junta licita el proyecto de mejora de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno

La Junta licita el proyecto de mejora de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno

Detenido un hombre en Palma del Río por agredir a su pareja en plena calle

Detenido un hombre en Palma del Río por agredir a su pareja en plena calle

Así es la hamburguesería de Córdoba que prepara la mejor burger de España

Así es la hamburguesería de Córdoba que prepara la mejor burger de España

Listado definitivo de admitidos para el examen de 17 plazas del Consorcio de Bomberos

Listado definitivo de admitidos para el examen de 17 plazas del Consorcio de Bomberos

El pontanés Juan Herrera, entre los 10 fugitivos más buscados de España por violar a menores

El pontanés Juan Herrera, entre los 10 fugitivos más buscados de España por violar a menores
Tracking Pixel Contents