Juventud y entorno digital, los nuevos retos en la lucha contra la violencia de género en Córdoba

La Diputación provincial de Córdoba ha aprobado en la mañana de este lunes, en un pleno extraordinario, la declaración oficial con motivo del 25N por la lucha contra la violencia de género. El texto, consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, ha sido firmado por los representantes de PP, PSOE e IU; Vox no ha rubricado el texto, según la información que ha dado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la lectura del mismo en el Pleno.

Fuentes ha leído un manifiesto en el que se detallan algunas cifras clave para entender la lucha contra la violencia de género, que sigue siendo "un problema estructural". Actualmente hay más de 100.000 casos de mujeres víctimas de la violencia machista en todo el país que están siendo monitorizados a través del sistema Viogén. En lo que llevamos de 2025, un total de 39 mujeres han perdido la vida a manos de sus agresores, 12 de ellas, en Andalucía, la región con una mayor incidencia.

Una nueva percepción

Grave es también el cambio en la percepción de las políticas frente a la violencia de género. El 44,1% de los varones, según los datos del manifiesto, cree que se ha llegado tan lejos combatiendo el fenómeno que ahora son los hombres quienes están discriminados. Ese porcentaje sube aún más hasta el 53% cuando se trata únicamente de jóvenes. En consecuencia, tal como reza la declaración oficial, "esta percepción está creando una generación que percibe el feminismo como una amenaza".

Esta "cultura digital tóxica" se fomenta a través de la llamada "manosfera", un concepto nuevo que alude a redes globales en el ciberespacio que defienden una cultura machista y misógina. La manosfera, como ha leído Fuentes, "atrae a los más jóvenes con discursos que banalizan el problema" de la violencia de género.