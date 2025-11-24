25N
Juventud y entorno digital, los nuevos retos en la lucha contra la violencia de género en Córdoba
La Diputación Provincial de Córdoba aprueba una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre
La Diputación provincial de Córdoba ha aprobado en la mañana de este lunes, en un pleno extraordinario, la declaración oficial con motivo del 25N por la lucha contra la violencia de género. El texto, consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, ha sido firmado por los representantes de PP, PSOE e IU; Vox no ha rubricado el texto, según la información que ha dado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la lectura del mismo en el Pleno.
Fuentes ha leído un manifiesto en el que se detallan algunas cifras clave para entender la lucha contra la violencia de género, que sigue siendo "un problema estructural". Actualmente hay más de 100.000 casos de mujeres víctimas de la violencia machista en todo el país que están siendo monitorizados a través del sistema Viogén. En lo que llevamos de 2025, un total de 39 mujeres han perdido la vida a manos de sus agresores, 12 de ellas, en Andalucía, la región con una mayor incidencia.
Una nueva percepción
Grave es también el cambio en la percepción de las políticas frente a la violencia de género. El 44,1% de los varones, según los datos del manifiesto, cree que se ha llegado tan lejos combatiendo el fenómeno que ahora son los hombres quienes están discriminados. Ese porcentaje sube aún más hasta el 53% cuando se trata únicamente de jóvenes. En consecuencia, tal como reza la declaración oficial, "esta percepción está creando una generación que percibe el feminismo como una amenaza".
Esta "cultura digital tóxica" se fomenta a través de la llamada "manosfera", un concepto nuevo que alude a redes globales en el ciberespacio que defienden una cultura machista y misógina. La manosfera, como ha leído Fuentes, "atrae a los más jóvenes con discursos que banalizan el problema" de la violencia de género.
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España
- Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar
- La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas