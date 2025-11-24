Infraestructuras
La Junta inicia las obras para estabilizar un talud en la carretera A-339 a su paso por Cabra
La actuación cuenta con una inversión de 83.761 euros para frenar los deslizamientos que afectan a la calzada y comprometen la seguridad en la circulación
La Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en marcha una intervención para garantizar la seguridad vial en la carretera A-339, en el término municipal de Cabra, donde se habían detectado desprendimientos de material procedente de un talud inestable durante los últimos episodios de lluvia.
Como explicó la delegada territorial, Carmen Granados, en el transcurso de la visita a estas obras, la actuación cuenta con una inversión de 83.761,05 euros y tiene como objetivo “frenar los deslizamientos que estaban afectando a la calzada y comprometiendo la seguridad en la circulación en un tramo muy transitado entre Cabra y Alcalá la Real”.
Los trabajos incluyen la construcción de un muro de escollera en el pie del talud, que permitirá contener el material y reforzar la estabilidad del terreno. Para ello, se ha previsto una primera fase de limpieza del material desprendido y la preparación de la plataforma de trabajo.
Para evitar deslizamientos
Posteriormente, se procederá a la excavación y nivelación de la base para la ejecución del cimiento del muro, con una profundidad de 1,50 metros, sobre el que se levantará un alzado de 2 metros de altura. Una vez finalizada la intervención, la plataforma de trabajo será retirada, devolviendo la cuneta a su estado original.
Granados ha señalado que “esta obra va a evitar futuros deslizamientos” añadiendo que “se trata de actuaciones que salvan vidas y evitan accidentes por lo que vamos a seguir trabajando con determinación para que las carreteras de la provincia sean más seguras, más fiables y estén a la altura de lo que los cordobeses merecen”.
