IU alerta del impacto del macroproyecto de placas solares junto al Castillo de Dos Hermanas en Montemayor

La dirección provincial de Izquierda Unida en Córdoba y la dirección local de IU en Montemayor han denunciado públicamente la "falta de información y transparencia" del Ayuntamiento ante el macroproyecto de placas solares que pretende instalarse junto al Castillo de Dos Hermanas, en Montemayor, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La organización ha mostrado su "preocupación" por el impacto patrimonial, económico y social que este proyecto puede generar en el entorno y en el futuro de la localidad.

El coordinador local de IU Montemayor, Juan Rafael Molina, ha señalado que “la ciudadanía está completamente desinformada sobre lo que se está haciendo en el término municipal, de ahí que hayamos pedido información al alcalde. Él tenía la obligación de explicar con claridad en qué consisten estos proyectos, consultar a los vecinos y vecinas y garantizar transparencia. En lugar de eso, las personas están descontentas y sin respuestas: ni se ha detallado qué se va a hacer, ni se ha preguntado si la población está a favor o en contra, ni se han aclarado las consecuencias para Montemayor”.

Una "contradicción"

Por su parte, la responsable de Organización de IU Montemayor, Lucía Alcántara, ha puesto el foco en la contradicción entre la apuesta institucional por el patrimonio y el nuevo planteamiento industrial. Alcántara ha recordado que Montemayor ha recibido numerosas subvenciones destinadas a la recuperación y promoción turística del castillo. “Ahora quieren rodearlo de placas solares, poniendo en riesgo aquello en lo que se ha invertido durante años. Además, la expansión de estos proyectos significa la pérdida de olivar tradicional, de viñas y de frutales, y con ellos de jornales, de empleo y de identidad. Las placas no generan riqueza para el pueblo. Y si va a haber ingresos para el Ayuntamiento, ¿cuánto dinero es? ¿Once millones? ¿Siete? ¿En qué se va a invertir? La gente no sabe nada y merece información”, ha insistido.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha declarado que “renovables sí, pero así no”, subrayando que Montemayor es un ejemplo más del modelo especulativo que se está extendiendo por la provincia. “Estamos en un BIC, en un edificio protegido por el patrimonio histórico, y se pretende rodearlo de placas solares. Este modelo no genera desarrollo local: arranca viñas, arranca olivar tradicional y destruye las bases económicas y sociales de nuestros pueblos. Lo que hoy se está planteando aquí puede suponer la muerte futura del municipio”, ha señalado.