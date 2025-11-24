La Diputación de Córdoba y Prode presentan el Programa cultural inclusivo 2025-2026

Fundación Prode ha recibido recientemente la visita de Gabriel Duque, diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba, en su Escuela profesional ubicada en Córdoba capital, con motivo de la presentación del nuevo Programa cultural inclusivo para personas con discapacidad intelectual 2025-2026. Este programa, financiado mediante un convenio entre la delegación de Cultura de la Diputación y la fundación, nace con un propósito claro: garantizar que todas las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de la provincia puedan disfrutar la cultura en primera persona.

Durante la visita, Gabriel Duque recorrió las instalaciones de la Escuela profesional acompañado por Blas García, presidente de la entidad, y por Leonor Ibáñez, la directora del Centro ocupacional de la fundación en Córdoba. Allí pudo conocer de primera mano el trabajo formativo y cultural que se desarrolla en esta escuela.

Visita a un taller en la Fundación Prode. / CÓRDOBA

Uno de los momentos más significativos fue la visita a un aula donde se impartía un taller inspirado en la tradición de los patios de Córdoba, una actividad que combina educación, ocio y cultura poniendo en valor las fiestas populares más significativas de la ciudad. A través de la cerámica, las personas participantes aplican técnicas artesanales aprendidas previamente en la ruta de la artesanía, creando de forma autónoma una maceta o una pieza decorativa libre.

Tras el recorrido, tuvo lugar la presentación formal del Programa cultural inclusivo 2025-2026, un acto iniciado por Blas García y clausurado por Gabriel Duque. Blas García destacó que, gracias a este trabajo conjunto, es posible llegar a lugares donde difícilmente se podría llegar de forma aislada, acompañando a personas con discapacidad en los distintos ámbitos de su desarrollo personal, en este caso, a través de la cultura.