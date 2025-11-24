Detenido un hombre en Palma del Río por agredir a su pareja en plena calle

El pasado jueves 20 de noviembre, en torno a las 14.00 horas de la tarde, tuvo lugar en Palma del Río una agresión de un hombre a una mujer que activó a los servicios de emergencia de Policía Local, Guardia Civil y los servicios sanitarios. Según confirmaron fuentes municipales, el hombre presuntamente habría agredido a la mujer, que resulta ser su pareja sentimental, con algún objeto punzante sobre la cara, provocándole heridas y cortes en la misma.

La mujer tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios que llegaron de inmediato a socorrerla, ya que presentaba varias heridas y cortes en la cara. La víctima tuvo que ser trasladada hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba para evaluar los daños, aunque su vida no corría peligro. Tras la identificación del agresor por parte de las fuerzas del orden, pasaron a detenerlo y ponerlo a disposición judicial.

El varón detenido, sobre el que no han trascendido más datos, pasó a disposición judicial al día siguiente, sin que por el momento se haya dado a conocer si ha entrado en prisión debido a estos hechos.