Campaña de la aceituna

Comienza a funcionar en Lucena el centro de pernocta para temporeros

La fundación Samu gestionará las instalaciones para los jornaleros extranjeros hasta el 15 de marzo de 2026

Exterior del complejo de Los Santos, en Lucena, que albergará a los temporeros por las noches.

Exterior del complejo de Los Santos, en Lucena, que albergará a los temporeros por las noches. / M. González

Manuel González

Lucena

Lucena acaba de activar, este pasado fin de semana, el centro de pernocta para temporeros, localizado en el módulo Mayo del Complejo Formativo de Los Santos. El Ayuntamiento materializa así su objetivo de adelantar la apertura de este recurso de emergencia para la campaña de la aceituna a noviembre, cuando empiezan a convertirse en habituales las temperaturas especialmente frías.

El servicio municipal, promovido por el área de Servicios Sociales, ha elevado su capacidad a 20 plazas y desde este año rige un reglamento municipal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

La finalidad principal de esta cobertura radica en ofrecer un alojamiento nocturno a aquellos jornaleros que se desplazan a Lucena durante la campaña de recogida de la aceituna y carecen de otra alternativa habitacional. Este centro procura terminar con las imágenes de estos temporeros durmiendo a la intemperie, en varios puntos de Lucena, entre valores atmosféricos bajo cero.

La operatividad se extenderá hasta el 15 de marzo. La fundación Samu ha sido la adjudicataria, por un importe aproximado de 48.000 euros, de aportar el personal necesario.

Atención al inmigrante

Este servicio establece como punto de recogida y de control por parte de personal de Servicios Sociales el Centro de Atención Básica al inmigrante.

La concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, ha manifestado que "este dispositivo temporal refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Lucena con la atención social y la protección de quienes más lo necesitan durante los meses de frío", en consecuencia, "ofreciendo un espacio digno y seguro para pasar la noche".

En relación con la implementación de esta prestación extraordinaria, la concejala popular ha añadido que "la coordinación con el Centro de Atención Básica y con la empresa gestora permite garantizar una atención integral, adaptada a las necesidades específicas de este periodo" entre el final y el principio de cada año.

