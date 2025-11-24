El barrio de La Villa volverá a ser uno de los epicentros de la Navidad en Priego

Un programa pensado para todas las edades, con casi un centenar de actividades que se desarrollarán en cuarenta días, "para que todo el mundo encuentre su espacio y un motivo más para vivir la Navidad de manera especial” y con el barrio de La Villa como epicentro. Así ha definido este lunes el concejal de Festejos, Antonio Navas, los actos que conforman la densa agenda de la programación navideña en Priego, cuyo cartel anunciador y principales eventos ha dado a conocer en compañía del alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia.

Como señalaba Navas, el pistoletazo de salida de estas intensas jornadas será el próximo viernes, 28 de noviembre, con la inauguración del alumbrado extraordinario a las 18.30 horas, siendo este año los encargados de pulsar el interruptor con el que se encenderán luces que engalanan las principales calles del casco urbano los ganadores del concurso de christmas para centros escolares del pasado año. El acto tendrá como escenario la plaza de la Constitución y también hay previsto un espectáculo de baile en el que tomarán parte Mi Pequeño Troglodita y Latido Dance.

La música será otro de los ejes de la programación, haciendo Navas referencia en este sentido a la representación de la ópera Don Pascuale el día 5 de diciembre, los dos espectáculos que conforman el ciclo Líricos de Otoño (7 y 8 de diciembre), los conciertos que ofrecerán la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música (21 de diciembre), Chico Pérez (26 de diciembre) y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego (27 de diciembre), junto al tradicional certamen de villancicos de la cofradía de los Dolores (22 diciembre), y las dos zambombas que organizarán las hermandades del Mayor Dolor y La Paz, los días 7 y 19 de diciembre, respectivamente.

Novedades para esta Navidad

Como novedades, el responsable de Festejos hacía alusión a la actividad prevista para el día 22 en el Paseíllo y denominada Juega con Nosotros esta Navidad, así como el servicio de ludoteca gratuita que, organizada por ACCA, se pondrá en marcha en Mi Pequeño Troglodita.

Por su parte, el alcalde ha destacado el cartel de este año, del que indicaba que es fruto de un concurso al que se han presentado nueve propuestas, resultando ganadora la presentada por la diseñadora e ilustradora Vera Zhurba.

El atractivo de La Villa

Entre los actos que conforman la programación, Valdivia se detuvo en la Navidad en La Villa, “que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la provincia de Córdoba”, aprovechando la ocasión para agradecer la implicación de la asociación de vecinos del barrio, “ya que son ellos los que colaboran, cooperan y mejoran todavía más lo que el ayuntamiento allí invierte”.

Por último, junto a la San Silvestre, Valdivia destacaba la Cabalgata de Reyes, agradeciendo a las asociaciones que este año tomarán parte en la misma y que, como adelantaba el alcalde, discurrirá por los barrios de Los Caracoles y la Inmaculada.