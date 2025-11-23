Turismo rural
El mercado gastronómico de Los Pedroches reúne a 32 empresas de la zona
Hinojosa del Duque acoge degustaciones, demostraciones, talleres y estands de venta directa de productos
El segundo Mercado Gastronómico de Los Pedroches GastroPedroches, que se celebra en el Pabellón Municipal El Pilar de Hinojosa del Duque, reúne este fin de semana a 32 empresas que abarcan distintos sectores.
Además de degustaciones, demostraciones, talleres y experiencias sensoriales, las empresas participantes ofrecen a los visitantes probar sus productos y cuentan también con venta directa.
Entre los establecimientos presentes se encuentran pizzerías, pastelerías, negocios de jamones y embutidos, de catering, de mariscos, restaurantes de la zona, bodegas, queserías o productores de barquillos y miel.
El concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera, destacó la buena acogida de esta segunda edición tanto de las empresas de la zona presentes como del público. El Mercado comenzó el viernes con una experiencia sensorial con una paleta de la DOP Los Pedroches y una ponencia sobre las posibilidades gastronómicas de la bellota. Este sábado, entre otras actividades, una demostración de paella colodra de carrillada, setas y parmesano, una cata de vermut y degustaciones de miel y queso crema con pistachos y hoy domingo habrá una cata de vinos o un taller infantil de galletas de navidad. El alcalde, Matías González, subrayó la consolidación de Hinojosa como lugar de grandes eventos.
