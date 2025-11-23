La Bajada de la Virgen cumple un año más la tradición en Puente Genil

Puente Genil volvió a vivir uno de los momentos más esperados del calendario concepcionista con la Bajada de la Purísima Concepción, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la villa. Una cita que, celebrada cada año, adquiere en esta ocasión un significado especial al coincidir con el 375 aniversario de su Patronazgo sobre Puente Genil.

La Virgen fue trasladada desde el Santuario de la Concepción hasta la Parroquia de la Purificación a las 11:30, recorriendo en santo rosario las calles Aguilar, Madre de Dios, Romero y Don Gonzalo. Durante el trayecto, la Sagrada Imagen fue acompañada por una rondalla de hermanos de la Schola Cantorum Santa Cecilia, que fue entonando los cantos propios del Rosario.

Un momento de la Bajada de la Virgen, en Puente Genil. / Virginia Requena

A la llegada al templo parroquial, el párroco, José Manuel Gordillo, presidió la Eucaristía de Bienvenida, en la que se procedió a la bendición de un nuevo manto de salida. Esta pieza ha sido confeccionada por parte del bordador cordobés Antonio Villar, recuperando y traspasando los bordados antiguos que formaban un conjunto litúrgico de capa, casullas y dalmáticas que, debido a su estado de conservación, habían dejado de utilizarse y que originalmente pertenecieron a un antiguo manto de la Patrona. Su realización ha sido posible gracias a la generosa iniciativa de una devota familia que ha asumido el sufragio de los trabajos necesarios, permitiendo que esta pieza histórica regrese plenamente restaurada al ajuar de la Virgen.

Novena con el obispo

Tras la celebración, el Grupo Joven de la Cofradía organizó la 9ª Jornada de Convivencia ‘Día de la Bajada’ en la Casa Hermandad del Calvario, donde hermanos y devotos compartieron un ambiente fraterno en honor a la Purísima.

Los días que siguen estarán marcados por la Solemne Novena, que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, comenzando cada tarde con el rezo del Santo Rosario y continuando con la Novena y la Santa Misa. En este año jubilar concepcionista, la predicación correrá a cargo de sacerdotes pontanenses, hijos de la villa, y contará con la presencia destacada del Obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, quien presidirá la Novena del próximo sábado, 6 de diciembre.