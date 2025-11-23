El Ayuntamiento de Benamejí avanza en el Espacio Cultural Cecilio Castaño

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, acompañada por varios concejales de la corporación municipal y por Alberto Mayoral, diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso de los Diputados, realizó una visita técnica para conocer de primera mano el avance de las obras del futuro Espacio Cultural Cecilio Castaño.

El proyecto contempla más de 2.100 metros cuadrados destinados a la actividad cultural, con un patio de butacas para unas 400 personas y una nueva biblioteca que sustituirá a la actual. El conjunto está diseñado para proporcionar al municipio un espacio estable, activo y acorde a la vitalidad creativa de Benamejí. El Ayuntamiento ha situado esta actuación como una prioridad desde hace varios mandatos.

Las fases 1 y 2 han supuesto una inversión total de 784.419,96 euros. La fase 3, actualmente en redacción, cuenta con una previsión de 409.053 euros, alcanzando una inversión total estimada de 1.193.472,96 euros. Carmen Lara resaltó que el esfuerzo realizado evidencia su firme voluntad de culminar el proyecto.