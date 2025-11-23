Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reportaje

La asociación Nuestros Ángeles cumple 25 años ayudando a comprender y frenar el alzhéimer en Lucena

Esta entidad lleva un cuarto de siglo proporcionando atención específica, con las últimas tecnologías, a más de 85 usuarios

Una usuaria realiza una actividad en el centro de Nuestros Ángeles.

Una usuaria realiza una actividad en el centro de Nuestros Ángeles. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La nebulosa repleta de incógnitas y desconocimiento que embargaba a las familias impactadas por el alzhéimer empezó a esclarecerse, en Lucena y la zona de influencia del sur de Córdoba, hace 25 años.

El diagnóstico antecedía a una siguiente etapa vital sin recursos accesibles y solo mitigada por medicamentos aislados. Este déficit de atención específica conducente a los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa progresiva y otras demencias desembocó en la constitución de Nuestros Ángeles, confortador destino de comprensión y sosiego.

La perseverancia, la delicadeza y la profesionalidad han engarzado una admirable evolución, durante dos décadas y media, hasta lograr la implantación, al término del año 2017, en unas modernas y funcionales instalaciones, cedidas por el Ayuntamiento, en la avenida de la Guardia Civil,

Las cifras presentes de repercusión asistencial directa abarcan a más de 70 usuarios, en el centro de referencia, que acuden de forma autónoma o en un vehículo adaptado, aparte de otros 15 atendidos en sus domicilios. Desde la dirección, multiplican el alcance al medio millar de lucentinos y vecinos de localidades del entorno porque la cobertura proporcionada a quienes invade el alzhéimer beneficia al conjunto de la familia.

Es un centro de referencia en la zona sur de la provincia de Córdoba

La estimulación cognitiva y física constituye la finalidad principal radicada en unas instalaciones de más de 400 metros, encomendadas a una plantilla de nueve trabajadoras. El catálogo de servicios comprende terapias no farmacológicas con técnicas tradicionales y nuevas tecnologías; fisioterapia y rehabilitación física; estimulación sensorial y mantenimiento del apoyo social; y actividades lúdicas a través de WiiTerapia, juegos, puzles o pizarras mágicas. Además, AFA Nuestros Ángeles aplica los últimos avances en los tratamientos no farmacológicos, financiados por entidades públicas y privadas.

Gala por el 25º aniversario de la asociación.

Gala por el 25º aniversario de la asociación. / CÓRDOBA

Araceli Rueda, coordinadora del centro, explica que las entidades que trabajan por mitigar los efectos del alzhéimer componen «un movimiento muy fuerte en Lucena y Andalucía para hacer presión y que nos ayuden». Por su parte, Antonio Ramírez, presidente de Nuestros Ángeles, calibra «muy positivamente» la conmemoración del 25 aniversario y enfatiza que resulta esencial «el respaldo de socios, la sociedad local y el tejido empresarial, no seríamos nadie sin ellos».

Nuestros Ángeles, en su 25 aniversario, ha promovido una programación extraordinaria entre talleres ambientales, conferencias, convivencias y campañas informativas, y culminada en una gala, celebrada ayer en el Palacio Erisana, con reconocimientos a instituciones públicas, entidades bancarias, medios de comunicación, los centros de salud y a los presidentes precedentes, Jesús González y Ángeles Morales.

TEMAS

