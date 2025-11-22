Noviembre gastronómico
Tapatour anima el ambiente de los bares de El Carpio en el preludio navideño
Este año se han incorporados restaurantes de la vecina localidad de Pedro Abad
Noviembre se ha convertido en el mes gastronómico por excelencia de El Carpio. Cinco bares y restaurantes de esta localidad del Alto Guadalquivir participan este año en una nueva edición de Tapatour, una ruta que ha comenzado este viernes y continúa hasta el domingo. Son El Hogar, El Capricho, El Casino, Rosendo y La Triqueta, y en ellos los consumidores podrán degustar hasta tres tapas por restaurante al precio de 3 euros.
Este año, como novedad, ha incorporado a dos restaurantes de la vecina localidad de Pedro Abad, que participa como invitada (La Granja de Miguel y Macami). Con la organización de la asociación de empresarios Acerca y el Ayuntamiento de El Carpio, también colabora la asociación de empresarios de Pedro Abad, Acosempe.
A un precio asequible
La alcaldesa en funciones de esta localidad, Vanessa Mariscal, ha destacado a este periódico que «el objetivo de esta cita anual es poner de manifiesto la calidad de los platos que ofrecen nuestros bares y restaurantes, así como animar el ambiente en ellos, a un precio muy asequible, para ambientar las semanas previas a la Navidad, incluyendo además un premio especial al Serranito de Oro de esta apetitosa ruta».
Este certamen gastronómico también se enmarca dentro de los actos del 700 aniversario de la fundación de El Carpio.
