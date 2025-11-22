Montilla impulsa los vinos y vinagres ecológicos con el concurso Ecorracimo

El castillo de El Gran Capitán ha acogido este sábado la vigésima sexta edición de Ecorracimo, el pionero Concurso Internacional de Vinos y Vinagres Ecológicos que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba y Ecovalia, la asociación profesional de la producción ecológica española.

Un total de 108 muestras procedentes de diez comunidades autónomas compitieron en un certamen que volvió a situar a Montilla en el mapa nacional del vino ecológico. Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana se contaron ayer entre las regiones más representadas, algo que, según destacaron los organizadores, muestra la consolidación de una producción que ha dejado de ser marginal para convertirse en una apuesta decidida por la sostenibilidad.

Las muestras que concurrieron al concurso abarcaban una amplia diversidad de categorías, desde tintos y blancos hasta rosados, generosos, espumosos, vermús y una selección de vinagres que también aspiraron a hacerse un hueco en el cuadro de honor, cuyos ganadores se darán a conocer en los próximos días.

Uno de los expertos durante la cata del vino.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que Ecorracimo es un concurso «consolidado» que «encaja plenamente con la marca Montilla: una ciudad comprometida con el medio ambiente, la sostenibilidad y la excelencia de sus vinos y vinagres».

El regidor añadió que «lo que hace años parecía una rareza, hoy es una línea normal en nuestras bodegas, gracias a los primeros pasos que dieron firmas pioneras como Bodegas Robles, que hoy es referente nacional». Y es que, a principios del año 2000, la firma montillana decidió incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, hasta llegar al actual cambio de paradigma enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte, Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación, destacó el respaldo de la institución provincial al sector vitivinícola, en un año especialmente complicado por la incidencia de la plaga de mildiu y por las altas temperaturas que se registraron desde finales de primavera.

En el mapa de la producción ecológica

Lorite manifestó que «los productos ecológicos son sinónimo de calidad, salud y respeto al medio ambiente, y Ecorracimo sitúa a Montilla en el mapa internacional de la producción ecológica». De igual modo, el vicepresidente primero de la Diputación quiso subrayar la importancia de «valorar el esfuerzo de bodegas y viticultores que, pese a las dificultades, continúan apostando por sistemas de producción más respetuosos con el entorno».

Por su parte, el secretario general de Ecovalia, Diego Granado, recordó la trayectoria ininterrumpida del certamen. «Ecorracimo no ha faltado nunca a su cita, ni siquiera en los años más difíciles, como durante la pandemia, y este 2025 vuelve a celebrarse con el esfuerzo de bodegas de todo el país», destacó el portavoz de Ecovalia, quien quiso además reconocer la implicación del Ayuntamiento de Montilla y de la Diputación de Córdoba, cuyo apoyo tildó de «decisivo» para consolidar este concurso «como el más relevante en su especialidad».

El certamen, que tuvo carácter estrictamente profesional, se desarrolló íntegramente en el castillo de El Gran Capitán, que volvió a convertirse en punto de encuentro para enólogos, bodegueros y sumilleres de prestigio, que integraron un panel de cata compuesto por una veintena de especialistas.

Bajo la dirección técnica de Rocío Márquez Ortega, Ecorracimo reafirmó su papel como escaparate internacional de la producción ecológica española.