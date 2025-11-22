Investigadas tres personas en Montilla por intentar sustraer galgos de alto valor económico

La Guardia Civil ha investigado en Montilla a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa tras intentar sustraer varios galgos de competición. El valor de cada animal ronda los 1.500 euros, según la denuncia presentada por el propietario en Montalbán, recogida por este cuerpo en una nota de prensa.

La investigación se inició en mayo, cuando un vecino de Montalbán denunció el intento de robo de varios galgos alojados en una instalación tipo búnker, diseñada para reforzar su seguridad debido al elevado valor económico de estos animales.

El equipo ROCA-40, especializado en robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, activó un dispositivo conjunto con el Puesto Principal de Montilla para identificar a los responsables. La rápida intervención permitió localizar un vehículo ocupado por tres personas cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia.

Tras la inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos, los agentes continuaron las pesquisas hasta reunir los indicios que relacionaban a los sospechosos con el intento de hurto. Según la investigación, los implicados, "que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares", explica el instituto armado, aprovechaban su presencia en competiciones de galgos para identificar y seleccionar a los ejemplares más destacados, a los que posteriormente intentaban sustraer.

Una vez finalizadas las diligencias, la Guardia Civil investigó formalmente a las tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa. Tanto los investigados como la documentación instruida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.