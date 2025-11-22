La Diputación de Córdoba reconoce el talento y el compromiso de la juventud de la provincia

El Palacio de la Merced se ha vestido de gala para celebrar la entrega de los Premios Juventud de la Diputación de Córdoba, reconocimientos que en esta edición han contado con más 80 candidaturas, “lo que evidencia la aceptación que estos galardones tienen en nuestros municipios”. Así lo ha destacado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por la delegada de Juventud, Sara Alguacil, ha sido el encargado de recibir a los premiados y poner en evidencia “la importante labor del movimiento juvenil en nuestra provincia, en ámbitos como el compromiso social y el voluntariado”.

Además, ha continuado, “hoy reconocemos el compromiso que en materia de asociacionismo, emprendimiento, cultura, ciencia y tecnología, deporte, inclusión, igualdad y diferentes capacidades realiza el sector poblacional más joven de nuestros pueblos”. “Para esta Diputación resulta imprescindible visibilizar el trabajo que se realiza en todos estos ámbitos de actuación y a los que los y las jóvenes cordobeses dedican su tiempo de manera desinteresada. Un trabajo en muchas ocasiones poco visible”, ha añadido Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que “cada uno de estos jóvenes encarna valores fundamentales para la sociedad, valores que representan el compromiso, creatividad, empuje, excelencia, solidaridad y la voluntad de construir una provincia más justa y más próspera”.

Salvador Fuentes, en la celebración de la gala de los Premios Juventud de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Galardonados

El Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito del Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo ha sido para la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, un espacio que impulsa la participación activa de los jóvenes en la vida social, cultural y europea del municipio; en la categoría de Igualdad, Diversidad Sexual y Género, el reconocimiento ha sido para Alicia María Cosano, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; en el ámbito de Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes, el premio se ha otorgado a la Asociación Cuenta Conmigo de Rute, colectivo que trabaja desde 2008 por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad y sus familias.

En la categoría de Mejor Expediente Académico PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), se ha premiado a Alfonso María Soldado Jiménez, joven del municipio de Cabra que ha obtenido una nota final de 13,925; el galardón en la categoría de Cultura ha sido para Clara Gómez, artista plástica, ilustradora y muralista cordobesa, cuya obra ha recorrido un camino de experimentación técnica y reflexión social; el jurado ha decidido que el Premio Juventud en Emprendimiento sea para Antonio Roldán Benítez, creador del restaurante Fonxos Street Food en Cabra.

Durante la Gala también se ha hecho entrega del premio en el ámbito de las Ciencias y la Tecnología, a Juan Luis López, Graduado en Biología, quien ha realizado un trabajo de investigación sobre el cáncer, el metabolismo y la medicina preventiva desarrollando hallazgos con gran potencial de aplicación clínica. El galardón en la categoría de Deporte Joven ha sido para Maya Alcaide, joven de 17 años, jugadora de parabádmiton, Campeona de España en 2025 y bronce en el Internacional de República Checa. Convive con espina bífida, pero ha transformado cada desafío en fuerza y determinación. Por último, se ha concedido un Premio Honorífico al Centro de Información Juvenil (CIJ) de Puente Genil, que se ha consolidado como un modelo de buenas prácticas en políticas de juventud, ejemplo de gestión pública innovadora, participación real y cooperación europea.