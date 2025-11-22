El día que Córdoba tuvo un pueblo llamado 'El Terrible' (y parte de su nombre desapareció del mapa)

A finales del siglo XIX, en el norte de Córdoba, surgió un lugar con un nombre que quedaría grabado en la memoria histórica: Pueblonuevo del Terrible. ¿El origen? La tradición popular habla de un perro feroz que inspiró la leyenda sobre el descubrimiento de un importante yacimiento de carbón que desembocó en la explotación minera de la zona; otras voces señalan a una mina denominada 'El Terrible', en torno a la cual se habría levantado el pueblo.

Lo cierto es que este municipio fue hijo del auge minero e industrial que transformó la región. La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP), de capital francés, impulsó la creación de este núcleo para alojar a los trabajadores que llegaban a explotar las minas de carbón y metales.

Boom industrial

Pueblonuevo del Terrible fue la típica población surgida de la nada al calor del boom minero. Estos núcleos poblacionales solían crecer descontroladamente y, cuando el auge industrial terminaba, quedaban casi despoblados, con infraestructuras abandonadas.

El cerco industrial de Pueblonuevo del Terrible. / RAFA ALCAIDE

En 1894, este poblado se segregó del municipio de Belmez y adquirió independencia. Lo que comenzó como un asentamiento modesto creció a ritmo vertiginoso: en la década de 1920 su población rozaba los 20.000 habitantes, y el pueblo contaba con estación de ferrocarril propia, barrios obreros y una actividad industrial intensa. La rapidez del crecimiento trajo consigo un trazado urbano hizo que el núcleo acabara colindando con Peñarroya.

La unión a Peñarroya

La cercanía con el también pujante municipio llevó, en 1927, a la fusión de ambos municipios, dando lugar al actual Peñarroya-Pueblonuevo. Así, el término 'El Terrible' desapareció oficialmente del mapa, aunque su nombre y su historia permanecen en la memoria de la comarca.

Letrero de la antigua estación de Pueblonuevo del Terrible. / Córdoba

Hoy, recordar Pueblonuevo del Terrible es asomarse al antiguo boom industrial, un testimonio de la historia minera de Córdoba, de tiempos ya pasados pero esenciales en el desarrollo de parte de la provincia cordobesa.