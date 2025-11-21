El PP pide al Gobierno que aclare la situación del proyecto de restauración del río Zagrilla

La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva ha vuelto a solicitar este viernes en Priego al Gobierno de España que aclare la situación del proyecto de restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla y ha exigido la ejecución inmediata del mismo.

En una comparecencia ante los medios, Casanueva ha recordado que nos encontramos ante una actuación, incluida en un plan contra inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “de la que hemos estado muy pendientes durante toda esta legislatura, de poder acceder a todos los datos del proyecto, situación, cómo se va a financiar y cuándo se va a ejecutar”.

En este sentido, la senadora hacía alusión a las últimas respuestas parlamentarias que, a preguntas del PP, ha ofrecido el Gobierno, “en las que hemos sabido que la proyecto estaba redactado desde hace años, que había fondos europeos pero que no se llegaba a ejecutar, que en un principio se iba a licitar en 2025, pero posteriormente nos indicaron lo contrario, que estaba en manos de Tragsa”.

Con fondos europeos

Según Casanueva, en las dos últimas contestaciones que han recibido, de noviembre de este año, “de repente no hay ninguna contratación de Tragsa, por lo que se ejecutará con fondos europeos, estando en este momento actualizándose las tarifas”.

Ante estas continuas respuestas contradictorias, Casanueva considera que el PSOE "está engañando a los cordobeses, a los vecinos que sufren año tras año inundaciones, y no está siendo serio en un proyecto que, enmarcado dentro del plan contra el riesgo de inundaciones que tiene la Confederación, debería haber estado ya ejecutado entre los años 2022 y 2023”.

Casanueva pide explicaciones

En este sentido, la senadora popular apuntaba que, según el Gobierno, “es posible, por lo tanto no es algo fijo, que pueda licitarse en 2026, es decir, tres años después”, por lo que solicitó al PSOE “que aclare si las obras se harán con una licitación a la que concurran empresas, si las hará Tragsa, si son con fondos propios, o si por el contrario lo serán con fondos procedentes de Europa”, ya que, como añadía, “estamos viendo que con el Gobierno de Sánchez y Montero, los fondos que deberían estar llegando aquí, porque estaban planificados, no están llegando, y sí están invirtiéndose en otros territorios que no son el nuestro”.

De ahí que Casanueva anunciara que desde el PP “vamos a seguir insistiendo en que el PSOE aclare esta situación y que desde todas las instituciones se dé una repuesta a los vecinos, que ya están muy preocupados, ya que el pasado año volvieron a sufrir inundaciones, por lo que si hay planes para evitarlas, que se cumplan, porque al final está en juego la vida de las personas y sus propiedades”.

La senadora popular concluía su intervención señalando que el Gobierno “debe tomarse en serio este proyecto de una vez por todas”, anunciando la moción que el PP llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Priego sobre este proyecto, no descartando que, “en función de cómo avancen las contestaciones del Ministerio y el proyecto, esta moción se lleve al Senado”.