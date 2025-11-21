Palma del Río se posiciona también en contra de la implantación de plantas de biogás

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado este viernes que el equipo de gobierno "no está a favor de la implantación de plantas de biogás". Actualmente, el Consistorio ha recibido cinco solicitudes para la instalación de estas plantas en el término municipal palmeño, "de las cuales tres tienen informe positivo de compatibilidad urbanística", aunque esto "no significa que les dé el derecho o la oportunidad para montar e instalar una planta de biogás, sino que simplemente cumple con la normativa urbanística para su implantación” según manifestaba la regidora.

Esteo indica que están actuando “con prudencia dentro de la normativa aplicable” y ha informado que “una sentencia del Tribunal Constitucional reciente ha motivado una instrucción de la Junta de Andalucía en la que se explica que la implantación de la planta de biogás dentro de suelo rústico tienen la consideración de industria, y es necesario que esa explotación sea el Pleno quien decida el interés social de la implantación de esa planta de biogás.

Compatibilidad urbanística de las plantas

La alcaldesa también informó que en Urbanismo “estamos pendientes de que se tenga en cuenta esta instrucción en los informes de compatibilidad urbanística”. Por lo tanto, gracias a esta instrucción, el Pleno de la corporación municipal decidirá finalmente si se puede o no implantar una planta de biogás en el término municipal a la que el gobierno se ha pronunciado en contra.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma del Río ha presentado alegaciones en tiempo y forma a la planta de biogás prevista en el término municipal de Écija que colinda con el término de Palma del Río. De momento no tienen respuesta a estas alegaciones.