Miembros del comité de empresa del Ayuntamiento de Fernán Núñez se encierran en el consistorio

Miembros del comité de empresa del Ayuntamiento de Fernán Núñez se encerraron este viernes en el consistorio en protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del personal laboral.

Según ha informado el sindicato CGT, hace seis meses que se inició formalmente la negociación del convenio, en la que los trabajadores rechazan la pretensión del alcalde de imponer un salario base de 600 euros brutos mensuales, una cuantía que consideran "claramente insuficiente y contraria a la dignidad salarial que debe garantizarse según la normativa laboral".

El comité defiende que "el salario base debe ser el elemento principal que retribuya el trabajo realizado".