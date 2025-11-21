Sesión de noviembre
La limpieza viaria centra el pleno de Rute, con críticas de PSOE e IU y el anuncio del PP de más inversión en 2026
La Corporación aprueba por unanimidad dar una calle al fundador de Cruzber, Antonio Cruz Luna, y pedir que el juzgado de Lucena mantenga competencias sobre violencia de género
El servicio de limpieza municipal centró buena parte del debate político en el pleno de noviembre del Ayuntamiento de Rute. Desde la oposición, tanto PSOE como IU, incidieron en la "falta de limpieza" viaria. "En Rute tenemos que dar otra imagen para los vecinos y para los que nos visitan", dijo la edil socialista Mariló Peláez, en línea con lo manifestado por la portavoz de IU, Ana Lazo, quien apostilló que es un asunto prioritario para un municipio declarado de turístico en Andalucía.
Desde el equipo de gobierno del PP, su portavoz, Rafael García, reconoció que "el contrato actual es insuficiente" con la empresa encargada de este servicio de limpieza y anunció para 2026 "un incremento de la partida de los presupuestos municipales destinada a la licitación de este servicio" que aumentará en un 30% hasta acercarse a los 500.000 euros. El alcalde, David Ruiz, reconoció que los trabajadores "no dan abasto" con el contrato actual de limpieza, licitado a la baja.
El presupuesto para 2026
Precisamente sobre los presupuestos municipales de 2026, el portavoz socialista, Antonio Ruiz, lamentó que no estén aún aprobados para poder aplicarlos desde el próximo 1 de enero. El portavoz popular dijo que las cuentas municipales irán al pleno para su aprobación en diciembre ya que se encuentran sujetas al plan de vigilancia del Ministerio de Hacienda.
La sesión plenaria aprobó por unanimidad la designación de una calle situada en el polígono industrial de Las Salinas, con el nombre de Antonio Cruz Luna. Todos los partidos coincidieron en destacar la figura de este empresario, ya fallecido, que fue el fundador hace 60 años de Cruzber, una de las grandes empresas de la localidad. También por unanimidad se aprobó una moción del PP para que el juzgado de Lucena siga manteniendo las competencias en materia de violencia de género.
