Paricipación
La iniciativa ‘El Barrio que Quieres’ de Montilla llega a la final de la Copa España Creativa 2024
El Ayuntamiento defenderá la candidatura este sábado en el Palacio de Congresos de Córdoba
El Ayuntamiento de Montilla ha sido seleccionado como finalista en la Copa España Creativa 2024 con el proyecto municipal El Barrio que Quieres, una iniciativa integrada en la estrategia de participación ciudadana y modelo de ciudad que desarrolla el Consistorio, que defenderá su candidatura este sábado en el Palacio de Congresos de Córdoba.
La designación como finalista de la Copa España Creativa 2024 llega en un momento especialmente simbólico para el Ayuntamiento de Montilla, que en los últimos días ha activado una nueva fase del programa.
El reconocimiento se enmarca en la categoría de Creatividad Social-Territorial, un ámbito en el que se valoran proyectos capaces de transformar la realidad de sus municipios mediante herramientas participativas, colaborativas y sostenibles.
Para el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, esta designación supone «un impulso significativo para este proyecto municipal», además de «una confirmación del potencial transformador que tiene la participación ciudadana en la mejora de nuestros barrios».
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar
- La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas