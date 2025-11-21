La Fiesta del Aceite Fresco de Cabra resalta las excelencias de la primera prensada de la campaña

La decimocuarta Fiesta de Aceite Fresco de Cabra ha abierto sus puertas este viernes en el Centro ADIE, donde los asistentes podrán disfrutar de las excelencias de la primera prensada aceitera de la campaña y comprobar, una vez más, la importancia del sector oleícola para Cabra y la comarca de la Subbética, congregando a diversos productores y empresas relacionadas con el sector oleícola y el ámbito agroalimentario.

La cita, organizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cabra, contó en su apertura con el alcalde, Fernando Priego, y varias autoridades, entre ellas el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente de Iprodeco, Félix Romero; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la provincia, Francisco Acosta, y el presidente de AECA, Juan Antonio Cerrillo.

Salvador Fuentes prueba uno de los aceites que se exhiben en el Centro ADIE de Cabra. / Moreno

Una Fiesta del Aceite Fresco que, tras una serie de actividades desarrolladas en los días previos como una cata dirigida de AOVE en el IES Aguilar y Eslava a cargo del Consejo Regulador de la DOP Baena y un concurso de dibujo escolar bajo el lema Siente el origen del sabor, abría sus puertas con la entrega de los Olivos de Plata a la almazara Capricho Andaluz y al Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa y una serie de reconocimientos a la Guardia Civil y a las policías Nacional y Local, continuando por la tarde con una visita guiada a las instalaciones de Capricho Andaluz, en su vigésimo quinto aniversario, seguida de una merienda saludable con productos locales.

El sábado, dedicado a la familia

Para este sábado, jornada dedicada a la familia, tendrá lugar la séptima edición de Junior Chef, la entrega de premios del concurso escolar de dibujo y la popular Huevada con AOVE. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará una cata dirigida de aceites a cargo del experto catador Antonio J. Fernández.

Por último, el domingo, bajo el lema Aceite, salud y deporte, se desarrollará una visita teatralizada y desayuno molinero en la Cooperativa Olivarera de Cabra, una sesión de ciclo indoor, la presentación ‘Vinagres, tipos, catas y usos’ y el Túnel de Vinagres Cordobeses, a cargo del Ifapa Cabra. Una paella popular a beneficio de la asociación Bastones sobre Bastones y un sorteo de lotes de aceite, que pondrán el broche final a esta décimo cuarta edición.