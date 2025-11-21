La Diputación de Córdoba recibe el premio ‘Be Active’ por su compromiso con la promoción de hábitos saludables

La Diputación de Córdoba ha recibido de manos del Consejo Superior de Deportes (CSD) el premio Be Active en la categoría de más de 200.000 habitantes como reconocimiento a las actividades promovidas por su Delegación de Deportes en el marco de la Semana Europea del Deporte (SED 25), una iniciativa de la Comisión Europea enfocada a combatir el sedentarismo mediante la promoción del deporte como hábito saludable.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado su agradecimiento por este galardón “que implica reconocer que estamos haciendo las cosas bien y estamos consiguiendo trasladar a la ciudadanía cordobesa la necesidad de adoptar hábitos de vida saludable”.

“Desde la Diputación estamos convencidos de que la prevención y la mejora de la calidad de vida de la población es uno de los retos que hemos de afrontar desde los poderes públicos, y para alcanzarlo nos tenemos que sumar a iniciativas como esta, que abarca a toda Europa”, ha señalado Fuentes.

En esta misma línea se han manifestado el responsable de Deportes, Antonio Martín, y la delegada de Juventud, Sara Alguacil, quienes ha abundado en que “a través de nuestras delegaciones hemos puesto en marcha distintas acciones de difusión, promoción y formación que buscaban invitar a todos los cordobeses y cordobesas a ser activos y no optar por el sedentarismo. Este reconocimiento es el reflejo de que vamos por el camino correcto y de que poco a poco estamos consiguiendo resultados”.

Compromiso con las prácticas y hábitos saludables

Los premios ‘Be Active’ están dirigidos a entidades públicas y privadas que han destacado por su compromiso con las prácticas y hábitos saludables durante la SED, celebrada entre el 23 y el 30 de septiembre y que contó con la participación de 39 países y 15 millones de participantes totales.

Además de la Diputación de Córdoba, este año el CSD ha premiado en la categoría de Comunidad Autónoma a Castilla y León, en la categoría de grandes municipios a Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, en la categoría de localidades con menor población a Martorell, Abrera, Segorbe y Balanegra.

En la categoría de universidades y centros educativos se ha premiado a la Universidad de Navarra, al CEIP Concepción Arenal de Córdoba, CEIP Clara Sánchez y Colegio Carmelitas Paterna Fundación Educativa CMT. También han recibido el premio CSD-Be Active medios de comunicación, centros de trabajo y deportivos, fundaciones, asociaciones y creadores de contenido.