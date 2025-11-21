El Ayuntamiento de Montilla inicia la redacción de su quinto Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer el informe de evaluación del cuarto Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, coincidiendo con el inicio de los trabajos para redactar el quinto plan, un documento que guiará la estrategia municipal en materia de igualdad durante los próximos cuatro años.

El cuarto Plan de Igualdad, cuya vigencia se ha extendido hasta comienzos de este año, ha pasado por un proceso de evaluación técnica que, según explicaron desde el Consistorio, "permite observar una fotografía amplia de lo alcanzado y de aquello que todavía debe resolverse".

En ese sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, afirmó que “la igualdad no es solo un objetivo, sino una manera de gobernar”, unas palabras que reflejan la filosofía que ha marcado el trabajo de los últimos años. La responsable municipal de Igualdad añadió, además, que “en Montilla se ha avanzado mucho en los últimos años, pero sigue existiendo desigualdad y queda trabajo por hacer”.

El Consejo de la Mujer

En ese sentido, el análisis del cuarto Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres confirma logros tangibles, algunos especialmente visibles para el tejido social de la ciudad. Uno de ellos es el papel estable del Consejo de la Mujer, un órgano que, tal y como señaló Bujalance, “ha funcionado de manera continuada durante toda la vigencia del plan”.

A ello se suman las acciones de formación y sensibilización desarrolladas en centros educativos de Primaria y Secundaria, así como la elaboración del Plan de Igualdad del personal del Ayuntamiento, que ha permitido avanzar en la incorporación de la perspectiva de género dentro de la propia Administración.

Sin embargo, el documento evaluado también señala caminos por recorrer. Y es que, como detalló Lidia Bujalance, “este informe nos marca el camino y nos ayuda a definir los retos del próximo plan, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres de Montilla”. Esa voluntad de seguir creciendo motivó que, hace unos días, se activara formalmente el proceso participativo para dar forma al futuro quinto Plan de Igualdad.

Constitución de la comisión

La comisión encargada de su redacción quedó constituida por representantes de los tres grupos políticos con representación en el Pleno municipal, junto al Consejo de la Mujer, colectivos sociales con especial participación femenina y al equipo técnico del Área de Igualdad.

Además, el nuevo documento se elaborará “prácticamente desde cero”, según confirmó Bujalance, debido a que el plan anterior "carecía de indicadores de cumplimiento", lo que, a su juicio, ha supuesto un "esfuerzo adicional" en su evaluación. Para evitar repetir esta situación, el próximo plan incorporará un sistema propio de seguimiento y medición que permita conocer, con mayor claridad, su impacto real durante el período 2025-2029.