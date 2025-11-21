Baena suspende la tramitación de una planta de biogás hasta que la Junta emita la autorización

El Ayuntamiento de Baena ha suspendido la tramitación municipal solicitada por una empresa energética para la construcción de una planta de biogás junto a las instalaciones de la extractora El Tejar hasta que la Junta de Andalucía emita la autorización en el informe de incidencia territorial, cuya competencia es de la Administración autonómica.

En un comunicado, el Consistorio explica que el proyecto surge "como una tecnología innovadora para abordar un desafío tradicional de nuestra localidad: la gestión eficiente y limpia de los alpeorujos" y se encuentra actualmente "en fase de tramitación administrativa".

Con el objetivo principal ofrecer una solución medioambientalmente avanzada para la gestión de los subproductos de la industria del aceite, la iniciativa contempla "la transformación de los alpeorujos, un subproducto inevitable de la actividad oleícola, en biogás, una fuente de energía renovable. Esta transformación representaría una mejora ambiental significativa al evitar la emisión de humos asociados al sistema actual de gestión de estos subproductos en la extractora existente", señala el comunicado.

Autorización ambiental

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento indica que la instalación de un proyecto de esta envergadura "está supeditada a un proceso administrativo riguroso y multinivel que garantiza el cumplimiento de todas las normativas sectoriales y ambientales".

El paso más importante y vinculante es la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este permiso es imprescindible para cualquier proyecto industrial y debe evaluar, entre otros aspectos, la viabilidad ambiental y su compatibilidad con la salud pública. Y la responsabilidad de conceder o denegar dicha autorización es exclusiva de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.

Periodo de alegaciones

El Ayuntamiento, por su parte, tramita el necesario proyecto de actuación para cumplir la normativa urbanística de la parcela, un trámite que ahora ha decidido suspender hasta que se pronuncie la Junta de Andalucía en el informe de incidencia territorial. "Es en este marco donde se ha llevado a cabo, por parte del Ayuntamiento, la exposición pública, un proceso de transparencia que permite a los ciudadanos y entidades presentar alegaciones técnicas o de oportunidad", destaca el comunicado.

Desde el Ayuntamiento de Baena se ha subrayado que la viabilidad del proyecto depende, en última instancia, de la resolución favorable de las autorizaciones que emita la Junta de Andalucía, "que es la máxima autoridad competente en la materia".