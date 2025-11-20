Las Vías Verdes andaluzas son objeto de análisis en una jornada técnica en Cabra

Con cerca de un centenar de asistentes se ha celebrado este jueves 20 de noviembre en el Centro Cicloturista Puerta de la Subbética, ubicado en la antigua estación ferroviaria de Cabra al pie mismo de la Vía Verde del Aceite, la Jornada Técnica sobre Vías Verdes Andaluzas 2025, organizada por la Asociación de Vías Verdes de Andalucía (AVVA), promovida por la Diputación de Córdoba y con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra.

Una iniciativa que ha servido para subrayar la importancia de generar espacios de encuentro entre administraciones y agentes vinculados al turismo, la movilidad sostenible y el desarrollo rural como han señalado en su apertura el alcalde Fernando Priego, el vicepresidente de la Mancomunidad de la Subbética y vicepresidente de la AVVA, Francisco Casas, y el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite.

En el caso de la Vía Verde del Aceite, el primer edil indicaba que esta constituye "un recurso capital para el turismo de Cabra y de toda la comarca, tanto por su valor como espacio natural, como por el deportivo y de ocio, habiéndose convertido en un producto turístico de primer orden, capaz de atraer visitantes no solo de Andalucía y del resto de España, sino también del extranjero, especialmente vinculados al cicloturismo y al turismo activo".

Casi un centenar de personas han asistido a las Jornadas Técnicas en el Centro Cicloturista de Cabra. / MORENO

Combinación con el Camino Mozárabe

Todo ello sin dejar de lado que la Vía Verde del Aceite, combinada con otros productos como el Camino Mozárabe de Santiago que discurre por dicho itinerario natural, "es uno de los grandes pilares del modelo turístico de Cabra, un recurso estratégico que contribuye a diversificar nuestra oferta y a desestacionalizar el turismo".

Por último el regidor recordaba las inversiones realizadas por el consistorio en los últimos años para potenciar este enclave, reforzando el eje turístico que conforman la Estación de Cabra, la Vía Verde y la Fuente del Río y que han posibilitado que esta zona "se haya transformado en uno de los principales polos de atracción turística del municipio, gracias a actuaciones como el Albergue de la Estación, este Centro Cicloturista, nuevas zonas de ocio activo o el Área de Autocaravanas, que han mejorado la accesibilidad, la infraestructura, los servicios y la conexión con el entorno natural, lo que nos permite seguir creciendo en torno a un turismo sostenible y de calidad".

De igual forma, agradecía a la Diputación de Córdoba, a AVVA y al conjunto de administraciones y profesionales participantes "su compromiso por seguir avanzando de manera coordinada en la mejora y la gestión de las Vías Verdes, apostando por un modelo basado en la colaboración público-privada y en el aprovechamiento responsable de estos corredores naturales que son patrimonio de todos".