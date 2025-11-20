Reactivado el tráfico en la rotonda de la avenida de la Infancia de Lucena

Un acuerdo provisional entre la promotora privada del proyecto de urbanización concerniente al nuevo Mercadona, el Ayuntamiento de Lucena y la Policía Local ha posibilitado reabrir por completo al tráfico rodado el entorno de la rotonda construida en la intersección entre la avenida de la Infancia y ronda Llano de las Tinajerías.

Las obras comenzaron hace ocho meses y medio y concluyeron hace varias semanas. Desde entonces, vecinos y usuarios han criticado los serios inconvenientes generados en un sector clave para el acceso, desde las zonas norte y este, a instalaciones comerciales y empresariales y al centro urbano del municipio.

El retraso en la emisión del convenio pertinente, por parte de Endesa, ha imposibilitado suscribir el acta de recepción por parte de la propiedad, apuntan fuentes municipales.

Segunda rotonda

La reanudación del tránsito de vehículos se retoma en la curva de la margen derecha puesto que el itinerario por la calle Huertezuelos permanecía operativo desde hace tiempo. La Policía Local mantendrá un seguimiento de este entorno para reforzar la seguridad.

El equipo de gobierno anuncia que esta intervención obedece a un plan más ambicioso de agilización del tráfico mediante la eliminación de cruces semafóricos.

A este respecto, fuentes municipales han explicado que, la dilación en esta primera actuación, ha motivado, a su vez, la demora, hasta el año 2026, de la ejecución de una segunda rotonda, planteada en el cruce de Cuatro Caminos, y cuantificada en 125.000 euros.