Hinojosa del Duque celebra del 21 al 23 de noviembre el II Mercado Gastronómico de Los Pedroches

El Pabellón El Pilar de Hinojosa del Duque volverá a convertirse los días 21, 22 y 23 de noviembre en el gran escaparate de los sabores de la comarca con la celebración del II Mercado Gastronómico de Los Pedroches – GastroPedroches – Lo Nuestro.

La presentación del evento ha tenido lugar en el Ayuntamiento y ha contado con la participación del alcalde, Matías González, y los concejales Santiago Jesús Aranda, Agustín Romera y María Antonia Ramírez.

El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento continúa impulsando iniciativas que refuercen la actividad económica local. “Venimos de un fin de semana importante con la Feria de la Boda de Los Pedroches y ahora regresamos al Pabellón El Pilar con este Mercado Gastronómico, que vuelve tras el éxito de su primera edición”, ha señalado.

El concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera, ha explicado que la segunda edición de GastroPedroches mantiene su esencia como punto de encuentro en torno a la gastronomía de la comarca, pero incorpora novedades y nuevas empresas participantes. “Queremos mostrar al público el potencial culinario de nuestra tierra: el cerdo ibérico, el vino, el cordero, el queso, los dulces…”, ha subrayado.

Romera ha añadido que el Mercado supone también una oportunidad para adelantar compras navideñas, ofreciendo a las firmas participantes un “escaparate privilegiado” en una de las épocas comerciales más fuertes del año. Además, ha apuntado que el evento reforzará su dimensión de gastroturismo, con actividades paralelas y propuestas lúdicas que completarán la experiencia en el Pabellón El Pilar.

El edil ha avanzado que el plazo de inscripción para las empresas continúa abierto, aunque la ocupación está prácticamente completa. “Repiten la mayoría de las firmas de la primera edición y se incorporan nuevas procedentes de distintos municipios de Los Pedroches”, ha informado.