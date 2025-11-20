Sector primario
España y Marruecos refuerzan su cooperación agroalimentaria y pesquera en Córdoba
El ministro Planas y su homólogo marroquí coinciden en incorporar nuevas áreas de trabajo, como la investigación frente al cambio climático, la gestión del agua o la mejora del control sanitario y la certificación
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo marroquí, Ahmed El Bouari, han reafirmado su voluntad de seguir estrechando la cooperación en materia agroalimentaria. Ambos ministros han destacado el interés mutuo en consolidar relaciones estables y beneficiosas para los dos países. En esta línea, Planas, ha subrayado "las buenas relaciones" con Marruecos que "es un socio estratégico para España".
El encuentro se ha celebrado en el marco del 122º Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional, que tiene lugar estos días en Córdoba, y coincide, además, con el Día Mundial del Olivo. Durante la reunión, ambas delegaciones han puesto en valor el crecimiento del comercio agroalimentario, triplicado en la última década, y la buena marcha de la cooperación sanitaria y fitosanitaria. "Nuestro trabajo conjunto en el control de enfermedades animales y vegetales, así como en el intercambio de información demuestra una actitud siempre colaborativa, proactiva y transparente", ha señalado Planas.
En este contexto, España y Marruecos han coincidido en que incorporar nuevas áreas de trabajo, como la investigación frente al cambio climático, la gestión eficiente del agua, la agricultura de precisión, la cooperación pesquera y la mejora del control sanitario y la certificación, permitirá reforzar la seguridad alimentaria y favorecer los intercambios comerciales. "Compartimos desafíos y también soluciones; por eso seguimos plenamente comprometidos en avanzar juntos", ha afirmado el ministro español.
Próximo encuentro
La reunión ha servido también para preparar la decimotercera reunión de Alto Nivel España–Marruecos, prevista para comienzos de diciembre, en la que ambos países esperan firmar dos nuevos memorandos de entendimiento: uno en cooperación agrícola y agroalimentaria, y otro en pesca marítima, acuicultura y lucha contra la pesca ilegal.
