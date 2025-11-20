Córdoba pide al COI su sello para reforzar el prestigio del Concurso Provincial de Aceite de Oliva

En el marco de la celebración del Día Mundial del Olivo y durante la 122ª reunión del Consejo Oleícola Internacional (COI), Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha anunciado su solicitud al COI para que respalde con su sello el Concurso Provincial de AOVE organizado por la institución provincial, con el fin de dotar al certamen de "un mayor prestigio y reputación internacional".

La petición se enmarcó durante un acto en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, que ha reunido a más de 250 representantes de una 47 países miembros del COI, en lo que Fuentes ha calificado como "una oportunidad inmejorable para visibilizar la calidad oleícola de Córdoba en el escenario internacional".

Más de 30 muestras

En la 18 edición del Concurso Provincial de AOVE de la Diputación, celebrada en enero de este año, compitieron hasta 31 marcas de todas las comarcas olivareras de Córdoba. Precisamente la última entrega del concurso se aumentó el número de premios hasta 6, tres en cada una de las dos categorías en que se centra el Concurso Provincial de Aceite de Oliva, el frutado verde y el frutado maduro. Hasta entonces, sólo se concedía un primer premio y un accésit en cada apartado.

El aceite ganador en la categoría Frutado Verde fue de Knolive Oils, de Priego de Córdoba, con un frutado muy intenso a tomatera, trigo verde y alcachofa, comercializado como Knolive Epicure. En la modalidad de Frutado Maduro, el primero fue la cooperativa Oleopalma SAT, de Palma del Río, con su marca OroPalma.