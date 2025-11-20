Las consultas sobre violencia de género en Lucena aumentan entre la población más joven

Lucena ha registrado un cambio nítido y severo en el perfil de las mujeres que asisten al Centro de Información a la Mujer de Lucena con la finalidad de recibir asesoramiento y orientación ante episodios de violencia de género. En los últimos años, el rango de edad predominante ha descendido desde una franja comprendida entre los 40 y los 50 años hasta bordear los 20 años, enlazándose desde la adolescencia a la juventud.

"Hay amores que matan" aparece como lema de la campaña promovida por el Ayuntamiento de Lucena en la edición de 2025 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El cartel, con flores marchitas y rostros oscuros, procede de una obra aportada por la autora María Aparicio a la exposición titulada La adolescencia ante la violencia machista.

Los datos registrados en el CIM durante este año 2025, reflejan una tendencia claramente al alza en las consultas realizadas por violencia machista. Del total de 2.796 consultas completadas en este servicio local, 1.038 respondieron a cuestiones vinculadas a la violencia de género a fecha de 20 de noviembre. Con una diferencia abismal sobre otros epígrafes, hasta 1.022 mujeres solicitaron apoyo en el ámbito de los malos tratos; dos peticiones se correspondieron con el acoso sexual y hasta 14 ligadas a abusos sexuales o violaciones.

Combatir "la manosfera"

La concejala de Igualdad y Diversidad, Irene Aguilera, ha apelado a "la reflexión" por el 25N, con el deseo de que "no tengamos que nombrar a ninguna víctima más" y, aunque entretanto continúen perpetrándose asesinatos, "tenemos que seguir dando visibilidad".

En este año, desde el Ayuntamiento, en consonancia con el manifiesto aprobado en Pleno, se incide en combatir "la manosfera", basado un nuevo mensaje que "cala en los chicos y que difunde que el feminismo quiere acabar con la igualdad".

La programación municipal, durante noviembre y diciembre, contempla iniciativas artísticas, educativas, de homenaje y reivindicación y empresariales.

Performance en la Plaza Nueva

Después de la mesa informativa de la Organización Feminista de la Subbética y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género del pasado día 12, este viernes la Plaza Nueva se convierte en el escenario de la instalación artística performativa Dial-A-Story. Un día después, el sábado, el Club Koryo imparte en su gimnasio un curso de defensa personal.

En la jornada central, el martes 25 de noviembre, el día comienza a las 10.30 horas, con la conferencia El mal tratamiento mediático de la violencia machista: su cara B, a cargo de José Oteros, psicólogo del CIM, en el centro de formación El Coso. Después, el acto principal empezará a las 13.00 horas en la Plaza de Archidona, fundamentado en una concentración silenciosa, mensajes igualitarios y la lectura de un manifiesto, con la presencia de los colectivos de mujeres y centros educativos. Por la noche, a las 22.00 horas, Videoluc TV emite la tertulia Por una sociedad libre de violencia de género.

Más adelante, el 27 de noviembre tendrá lugar la quinta edición de Empresarias en Ruta y la representación teatral Sujetas. Semanas después, el viernes 12 de diciembre acontecerá la entrega de premios de la trigésima tercera edición del certamen literario Mujerarte. El calendario se completa con actividades coeducativas y charlas sobre violencia de género en las pedanías.