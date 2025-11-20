Los Conciertos Didácticos acercarán la música clásica a 4.000 estudiantes de la provincia

Los Conciertos Didácticos vuelven al Teatro Góngora en una nueva edición en la que durante cuatro días, del 2 al 5 de diciembre, “se desarrollarán con el objetivo de visibilizar la música clásica entre el alumnado de colegios de Primaria, Institutos, Conservatorios y Escuelas Municipales de Música que estén interesados y que posiblemente encuentren en ello un un motivo para para crecer como estudiantes y, tal vez, para convertirse posteriormente en en grandes músicos”.

Así lo ha indicado el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, quien ha destacado que serán 4.000 los alumnos beneficiados por esta iniciativa que se realiza desde 2015 “gracias a la colaboración entre la institución provincial, la Orquesta de Córdoba y el Instituto Municipal de Artes Escénicas de la capital para hacer posible esta actividad y en que esta ocasión tendrá lugar en la primera semana de diciembre”.

“Estos conciertos van dirigidos al alumnado de toda la provincia, para lo que desde la Diputación se ofrece en esta edición un servicio de autobús para facilitar los desplazamientos desde los 26 municipios”, ha subrayado Duque.

El responsable provincial de Cultura ha detallado una actividad que, bajo el título ‘Vital’ se desarrollará en horario de mañana, salvo el día dedicado a los conservatorios, que será en horario de tarde, de forma que se facilite la participación de los centros educativos. Además, Duque ha explicado que el “sistema de selección de los centros participantes prioriza a los centros que nos hayan participado nunca en la actividad”.

Municipios participantes

Por su parte, el gerente de la Orquesta de Córdoba, Roberto Pálmer, ha indicado que “el presentador, narrador y creador del espectáculo ‘Vital’ es el clown Lolo Fernández que será el encargado de hacer que la música clásica, que a veces es difícil acercarse a ella, sea más fácil de entender para todos los niños y niñas, e incluso personas que puedan tener alguna discapacidad, que vayan a asistir a estos conciertos. Es un espectáculo súper divertido y súper interactivo, en el que Lolo está interactuando y haciendo juegos constantes con el público”.

“La orquesta de Córdoba se presenta al completo de su formación, ya que no tenemos ninguna restricción de espacio, y estará dirigida por el director lucentino Samuel Tamarit”, ha recalcado Pálmer.

Los centros docentes que participan en esta edición de los Conciertos Didácticos organizados por la Diputación de Córdoba proceden de los municipios de Pozoblanco, Fuente Palmera, Pedro Abad, Puente Genil, Montalbán, Adamuz, Villafranca, La Carlota, Fuente Carretero, Rute, Peñarroya-Pueblonuevo, Carcahuey, Hornachuelos, Castro del Río, Montoro, Palma del Río, San Sebastián de los Ballesteros, Cabra, Santaella, Palenciana, Nueva Carteya, Villa del Río, Aguilar, Posadas y Villanueva de Córdoba.