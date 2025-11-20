Un "viaje" a París con las notas de la Banda Puente Romano de Villa del Río

La Banda de Música de Villa del Río vuelve a sorprender con una propuesta artística muy especial en su Concierto de Santa Cecilia 2025. Un concierto que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en el Teatro Olimpia de Villa del Río y que transportará al público asistente a París a través de una selección musical cuidada y variada.

Dirigida por Jesús Carazo, la banda ofrecerá un recorrido sonoro por las calles, cafés y rincones más emblemáticos de la Ciudad de la Luz. El programa incluirá obras inspiradas en el romanticismo parisino, el jazz a orillas del Sena y las composiciones de grandes maestros franceses, en una selección cuidada al detalle para emocionar al espectador y hacerlo “viajar sin moverse del asiento”. El concierto promete ser una experiencia sensorial completa, donde la música se combinará con una cuidada ambientación escénica que evocará la magia y el encanto de París.

La Banda Puente Romano, reconocida por su versatilidad y por acercar la música a todo tipo de públicos, invita a los vecinos de Villa del Río y a los amantes de la cultura a disfrutar de esta cita especial, que une el arte, la emoción y la historia en un solo escenario.

Efeméride

Este 2025 está siendo un año muy especial para la Banda de Música de Villa del Río, que celebra su 30º aniversario. Tras conmemorar esta efeméride el pasado mes de julio con una actuación inolvidable en Disneyland París, la asociación quiere ahora invitar al público a revivir esa magia con un nuevo viaje musical sin salir del teatro. Con este concierto de Santa Cecilia, la banda continúa celebrando tres décadas de historia y reafirmando su compromiso con la cultura, la música y la emoción compartida.

El Concierto de Santa Cecilia supone una de las fechas clave de este grupo desde hace más de dos décadas. Un evento caracterizado por su calidad musical, su innovación y su variedad. En pasadas ediciones, el público asistente pudo disfrutar de obras en directo como: ‘Los Miserables’, ‘La La Land’, ‘Carmina Burana’, ‘Viva la Vida’, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, ‘Queen’, ‘Pan y toros’, ‘Lady Gaga’, ‘La vida es bella’, ‘Gallito’, ‘Adele’, ‘La puerta grande’ o ‘El fantasma de la ópera’, entre otras.

Entradas disponibles en la taquilla del Teatro Olimpia. Horario: lunes 11:30h – 13:00h y jueves: 11:30h – 13:00h / 19:00h – 21:00h.