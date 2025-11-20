Un batallón del Ejército de Tierra hace el Camino de San Fernando, con paradas en Almodóvar, Posadas y Palma del Río

Las localidades de Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río recibieron este miércoles el paso Camino de San Fernando, una ruta a pie sin armamento y por relevos que salió de Córdoba y culminará en Dos Hermanas (Sevilla) este viernes y sirve para completar el ciclo de instrucción y adiestramiento del Batallón de Transmisiones III/22 del Ejército de Tierra y recordar, a su vez, la figura de Fernando III El Santo, patrón de los ingenieros militares.

El Camino de San Fernando se organiza en relevos, en los cuales los participantes portan el Guion de San Fernando, un emblema diseñado especialmente para esta actividad, que simboliza el honor, el compromiso y la tradición militar. Este guion, llevado como testigo entre los relevos, representa el vínculo entre las tradiciones del arma de ingenieros y el rico patrimonio cultural de los pueblos que acoge el recorrido.

El teniente coronel Vicente Rodríguez, jefe de este batallón, comenta que "es una marcha que nació hace nueve años, una marcha de instrucción y adiestramiento que tenemos que hacer porque nosotros al año tenemos que hacer una serie de marchas, y el batallón, por su idiosincrasia, se encuentra repartido por toda Andalucía, Cartagena (Murcia), Ceuta, Melilla y las islas y peñones de soberanía cerca de la península. Esto hace muy difícil poder unificar a tanta gente y poder hacer una actividad de instrucción y adiestramiento y de cohesión".

Los militares, en la Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río este miércoles. / CÓRDOBA

La iniciativa surgió hace nueve años

Según explicaba el teniente coronel, como idea de instrucción y adiestramiento surgió este camino hace nueve años como nexo de unión entre Córdoba y Sevilla y la figura de San Fernando. Desde entonces "ha ido creciendo y ahora, aparte de gente del batallón que tengo el honor de mandar, además tenemos gente de la misma arma, del mismo patrón, pero de diferentes unidades", explicaba Vicente Rodríguez.

El batallón sale desde Córdoba y termina en Dos Hermanas, en la ermita del Valme, pero también pasa por municipios cordobeses como Posadas y Almodóvar del Río, donde también hizo parada este miércoles. Una gran oportunidad para ver un batallón del Ejército de Tierra realizar una instrucción militar que hoy jueves recorre las localidades sevillanas de Lora del Río, Carmona y Alcalá de Guadaíra y este viernes alcanza Sevilla y Dos Hermanas.