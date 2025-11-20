Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almodóvar del Río celebra este sábado la V Jornada Romana Carbulense para poner en valor su legado histórico

El evento cuenta con dos actividades destacadas 'Oleum Carbulense' e 'In vino veritas'

Vista panorámica de Almodóvar del Río desde su castillo, en una imagen de archivo.

Vista panorámica de Almodóvar del Río desde su castillo, en una imagen de archivo.

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha organizado para este sábado 22 de noviembre la V Jornada Romana Carbulense, una iniciativa diseñada para difundir y poner en valor el pasado romano del municipio a través de actividades divulgativas y experiencias enogastronómicas.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con 'Oleum Carbulense', una visita guiada a la Exposición Arqueológica Municipal (calle La Barca, 3). Durante el recorrido, se profundizará en los restos arqueológicos relacionados con el transporte del aceite hacia el Imperio Romano a través del río Guadalquivir.

En este punto, el Ayuntamiento recuerda que en la ribera del río, a su paso por Almodóvar del Río, se conservan vestigios de un antiguo embarcadero o portus que podría tener origen romano. Este enclave fue tradicionalmente un punto de cruce antes de la construcción del puente sobre la CO-3313. Además, en cortijos cercanos como Villaseca o El Temple se han documentado restos de villas romanas, hornos y alfares de ánforas olearias, destinadas a la exportación de aceite en barcas de ribera rumbo al Imperio.

Cartel de la V Jornada Romana Carbulense

Cartel de la V Jornada Romana Carbulense

La programación continuará a las 12.30 horas con la actividad 'In Vino Veritas', una cata dirigida de vinos Montilla-Moriles en la Plaza de la Constitución. La sesión estará impartida por la especialista en vino y aceite de oliva Isa Calvache (Catas con Isa), quien además enseñará a los asistentes a elaborar vino siguiendo técnicas de inspiración romana.

