Almodóvar del Río celebra este sábado la V Jornada Romana Carbulense para poner en valor su legado histórico

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha organizado para este sábado 22 de noviembre la V Jornada Romana Carbulense, una iniciativa diseñada para difundir y poner en valor el pasado romano del municipio a través de actividades divulgativas y experiencias enogastronómicas.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con 'Oleum Carbulense', una visita guiada a la Exposición Arqueológica Municipal (calle La Barca, 3). Durante el recorrido, se profundizará en los restos arqueológicos relacionados con el transporte del aceite hacia el Imperio Romano a través del río Guadalquivir.

En este punto, el Ayuntamiento recuerda que en la ribera del río, a su paso por Almodóvar del Río, se conservan vestigios de un antiguo embarcadero o portus que podría tener origen romano. Este enclave fue tradicionalmente un punto de cruce antes de la construcción del puente sobre la CO-3313. Además, en cortijos cercanos como Villaseca o El Temple se han documentado restos de villas romanas, hornos y alfares de ánforas olearias, destinadas a la exportación de aceite en barcas de ribera rumbo al Imperio.

Cartel de la V Jornada Romana Carbulense / CÓRDOBA

La programación continuará a las 12.30 horas con la actividad 'In Vino Veritas', una cata dirigida de vinos Montilla-Moriles en la Plaza de la Constitución. La sesión estará impartida por la especialista en vino y aceite de oliva Isa Calvache (Catas con Isa), quien además enseñará a los asistentes a elaborar vino siguiendo técnicas de inspiración romana.